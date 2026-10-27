Caso Goleada: Declaran fallida audiencia preparatoria de juicio por presunto lavado de activos

Declaran fallida audiencia preparatoria de juicio por inasistencia de un abogado en el denominado "Caso Goleada" este martes 27 de octubre de 2026.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del denominado Caso Goleada, fue declarada fallida este martes 27 de octubre de 2026.

El proceso indaga un presunto delito de lavado de activos contra 17 personas naturales y 9 jurídicas, en el que figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y varios de sus familiares.

La diligencia judicial no pudo instalarse debido a la inasistencia injustificada de uno de los abogados defensores de los procesados.

Ante esta situación, el juez de instrucción dispuso que la nueva convocatoria se efectúe para el próximo 4 de noviembre, a las 09:00.

Asimismo, la autoridad judicial advirtió que, en caso de registrarse la inasistencia de alguno de los abogados defensores en la próxima fecha establecida, se dispondrá de manera inmediata la intervención de la Defensoría Pública.

Esto con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a la defensa de los ciudadanos procesados en esta causa.

Contexto de la investigación

El Caso Goleada, que inicialmente investigaba un presunto esquema de delincuencia organizada, devino en una instrucción fiscal por presunto lavado de activos que salpica a un entramado empresarial y a su núcleo cercano.

La causa ha sumado múltiples diferimientos e incidencias procesales a lo largo de sus etapas de vinculación y apelación de medidas cautelares, manteniendo alta expectativa jurídica y política en el país debido a las figuras involucradas.