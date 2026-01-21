Daniel Noboa impone una tasa de seguridad del 30% a las importaciones de Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impuso una tasa de seguridad a Colombia

El presidente Daniel Noboa impuso, este miércoles 21 de enero de 2026, una tasa de seguridad del 30% a las importaciones de Colombia.

Esta medida aplicará desde el 1 de febrero de 2026 y "se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera", señaló el Mandatario.

"Ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia", dijo Noboa en su red X.

El Primer Mandatario indicó que Ecuador ha "hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1 000 millones de dólares anuales".

Sin embargo, Noboa criticó la falta cooperación en materia de seguridad con el vecino país. "Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a los grupos criminales sin cooperación alguna",