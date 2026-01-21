'No quiero recurrir a la fuerza'; Donald Trump habla en Davos sobre situación de Groenlandia

"No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza", dijo el presidente estadounidense Donald Trump en el foro de Davos, este miércoles 21 de enero de 2026, sobre la intención de anexionar Groenlandia a Estados Unidos.

Trump habló en el Foro de Davos y añadió que su país es el único que puede garantizar la seguridad de Groenlandia, incluso recordó que durante la II Guerra Mundial el ejército estadounidense defendió ese territorio en nombre de Dinamarca, que cayó en "solo seis horas de combate".

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este pedazo gigante de hielo, desarrollarlo y mejorarlo y hacerlo de modo que sea bueno y seguro para Europa y bueno par nosotros. Y por eso estoy buscando negociaciones inmediatas para de nuevo negociar la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos", dijo Trump.

A la par lanzó una amenaza a daneses y groenlandeses, diciendo que "pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos". Estas declaraciones de Trump surgen un día después de que el Mandatario compartiera imágenes creadas con Inteligencia Artificial donde se muestra el territorio de Groenlandia ocupado por su bandera como territorio estadounidense.

Trump añadió que la anexión de Groenlandia a Estados Unidos es una "pequeña petición", comparada con su aporte a la alianza de la OTAN "durante décadas".

"Nosotros hemos estado siempre al 100% con la OTAN cuando se ha necesitado, pero no estoy seguro de que (el resto de socios) estarán a la altura con nosotros", sentenció el Mandatario.

Y prosiguió añadiendo que "nosotros pagamos, en mi opinión, el 100% de la OTAN, porque no pagaban sus facturas y todo lo que estamos pidiendo es tomar Groenlandia, incluido la titularidad, porque necesitamos ser los dueños para defenderla".