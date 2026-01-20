Presidente de Colombia, Gustavo Petro, pide libertad para Jorge Glas y difunde una fotografía

La fotografía de Jorge Glas apareció en la cuenta de X del presidente de Colombia. La difundió Gustavo Petro y junto a la imagen adjuntó un texto donde solicitó la liberación inmediata del exvicepresidente de Ecuador, quien se encuentra detenido en la cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena, Ecuador.

Petro en su pronunciamiento comparó el caso con su demanda de libertad para presos políticos en Venezuela y Nicaragua. Argumentó que Glas sufre tortura psicológica evidente en su estado físico. El mensaje se dio en un contexto de tensiones entre países latinoamericanos por derechos humanos y detenciones.

El mandatario colombiano escribió: "Este es Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano; igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe liberado".

Petro profundizó y dijo: "su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica". Enfatizó la condición de Glas como evidencia de maltrato, sin proporcionar detalles médicos específicos.

Glas, de 56 años, cumple prisión por estar condenado en dos instancias a seis años por asociación ilícita en el caso de Odebrecht y la otra causa judicial en el caso Sobornos. Tras cumplir parte de su sentencia y obtener libertad condicional en noviembre de 2022, esta fue revocada en diciembre de 2023.