Oficinas, terrenos, palcos...; la CFN abre remate de bienes

En la subasta de bienes de la CFN hay lotes disponible en Nobol y otras ciudades

Un nuevo proceso de remates de bienes de alta plusvalía se puso en marcha en diferentes ciudades del Ecuador. Así lo informó la Corporación Financiera Nacional (CFN B.P.), este martes 19 de mayo de 2026.

La subasta de bienes se realizará desde este martes 19 de mayo de 2026 con una oferta de opciones ubicadas en lugares estratégicos de las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí y Chimborazo.

Este proceso reúne locales comerciales, terrenos, oficinas, bodegas y propiedades con alto potencial productivo. Estos bienes son "ideales para quienes buscan iniciar, expandir o diversificar un negocio en sectores con proyección de crecimiento", señaló la Corporación Financiera Nacional.

Estos son algunos de los bienes en catálogo:

Oficinas , parqueaderos y bodegas en el World Trade Center de Quito.

, y en el World Trade Center de Quito. Terrenos en el Ocean Club del cantón Playas

en el Ocean Club del cantón Lotes en cantones Nobol, Manta y Pallatanga

Para estos inmuebles se ofrecen facilidades de pago, pues pueden adquirirse al contado o mediante financiamiento con plazos que van desde los 7 hasta 15 años y dividendos mensuales, trimestrales o semestrales.

Además, se incluyen bienes como 240 palcos del graderío 'Pío Montúfar' en el estadio 'George Capwell', con valores bases que van desde USD 786,75 hasta USD 1 210,38.

En esta subasta también hay obras de arte de reconocidos autores, dirigidos a empresas, galerías y coleccionistas que buscan invertir en piezas de alto valor cultural y patrimonial.

Los interesados pueden revisar más detalles como requisitos, formularios, catálogos completos, avalúos, plazos, entre otros, a través de los siguientes medios:

Ingresando al portal www.cfn.fin.ec/subastas/

Escribiendo al correo subastas@cfn.fin.ec

Contactándose con un ejecutivo al 042591800 ext. 4401 (Guayaquil) y al 023935700 ext. 2197 (Quito).

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Las posturas se receptarán en sobre cerrado desde el martes 26 de mayo hasta el lunes 1 de junio en la Oficina Técnica de la CFN B.P. en Quito y hasta el martes 2 de junio en la Matriz en Guayaquil, de 09:00 a 16:00.

La Junta de Subastas se reunirá en Guayaquil el viernes 5 de junio para abrir y evaluar las ofertas para adjudicar los bienes a las propuestas más favorables en presencia de un notario público.