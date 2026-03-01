¿Cómo comprar una vivienda a menor precio con los remates judiciales del Biess?

El Biess mantiene activo un sistema para adquirir una vivienda propia a través de un proceso de remate

Los créditos hipotecarios no son la única opción para comprar una vivienda propia en Ecuador. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) mantiene activo su sistema de remates judiciales a través de procesos de coactiva.

Esta modalidad permite adquirir inmuebles con valores competitivos, que suelen ser más económicos. Es decir pueden situarse por debajo del valor comercial real.

Este sistema de remates permite a los afiliados, jubilados y público en general a participar en subastas públicas para adquirir propiedades que han pasado a manos del banco por procesos legales.

¿Por qué pueden ser más económicos los bienes?

En los remates judiciales no se trata de ventas directas, sino de procesos de libre concurrencia. Para participar, los interesados deben tener un perfil de 'cliente rematista' y presentar sus ofertas.

Esto puede representar oportunidades para familias e inversionistas. El BIESS establece protocolos estrictos que garantizan la transparencia y la legalidad de la adjudicación.

Requisitos para participar

Para intervenir en una subasta del BIESS es obligatorio registrarse como en el portal institucional, dentro del apartado 'Sistema de Coactivas'.

Los requisitos principales son:

Ser mayor de edad y contar con cédula vigente (o pasaporte si es extranjero).

y contar con cédula vigente (o pasaporte si es extranjero). No tener impedimentos legales para contratar con el Estado.

Disponer de fondos para cubrir el anticipo de la oferta, que se entrega como garantía de seriedad.

Subir la documentación requerida en formato PDF, incluidos formularios de licitud de fondos y datos actualizados de contacto.

Pasos para aplicar al remate

El BIESS ha digitalizado el sistema para que los usuarios no requieran intermediarios. El procedimiento incluye las siguientes etapas:

1. Revisión del catálogo

El interesado debe ingresar al portal oficial (www.biess.fin.ec) y seleccionar la opción ‘Coactiva’.

Allí podrá visualizar los inmuebles disponibles y descargar la notificación de coactiva con información detallada sobre ubicación, características físicas y precio base.

2. Registro de usuario

Se debe crear una cuenta en el sistema, ingresando número de cédula, datos personales, correo electrónico y teléfono celular.

Luego de confirmar el registro mediante el enlace enviado por correo, el usuario crea su nombre de usuario y contraseña.

3. Calificación como cliente rematista

Antes de ofertar, el sistema exige cargar los documentos habilitantes en PDF. Una vez que el banco aprueba la información, el participante queda habilitado para presentar su postura económica.

4. Presentación de la oferta

Dentro del plazo fijado para cada bien, el usuario debe ingresar al sistema, seleccionar la propiedad de interés y elegir la opción ‘Realizar postulación’. Luego se debe presentar la constancia del anticipo de la oferta.

Todos los documentos deben subirse en formato PDF. Finalmente se debe dar clic en ‘Realizar la postulación’. Los resultados del remate son comunicados a todos los oferentes mediante correo electrónico.