Senae alerta de estafa por venta y remate de mercancías; pedían pagos por WhatsApp

Dos estafa en línea que involucran a Senae se han alertado en 2025.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) alertó de una nueva estafa a través de WhatsApp. Ofrecían mercancía de forma ilegal a cambio de pagos económicos.

En redes sociales, la entidad aclaró que "no vende ni remata mercancías". Detalló que vía WhatsApp "personas inescrupulosas están usando el nombre de Senae para estafar".

Senae compartió imágenes de este hecho. En estas se observa como la cuenta de WhatsApp cuenta con el logo de la institución en la imagen del perfil y también tiene adjunto un espacio de productos.

En otra fotografía se detalla el modus operandi de los estafadores. A través de un extenso mensaje se indica que están ubicados en Guayaquil, junto al puerto marítimo, e incluso dice que le enviará la ubicación para que pueda verificar.

También, los estafadores aclaran que es necesario generar una orden de ingreso si acudirá a sus instalaciones. Este proceso, además, le permitirá completar el trámite para la adquisición del vehículo.

Como parte del proceso esta red exige un valor de 72 dólares para levantar aranceles. "Un costo que no es adicional al valor total del vehículo", recalca.

Tras las alertas de estos hechos, Senae pidió denunciar a través de los mecanismos correspondientes. La entidad cuenta con un formulario específico en su página web (https://ow.ly/Rv9i50X1RFW).