Noboa alerta de incursión de guerrilleros en la frontera norte y responsabiliza a Petro

El presidente Daniel Noboa alertó que fuentes han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

En su cuenta de X sostuvo que desde Ecuador está listo para 'cuidar la frontera y a la población'.

Mensaje directo a Petro

En su mismo tuit envió un mensaje frontal a Gustavo Petro, "dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos".

La declaración mantiene al máximo el tono político entre ambas naciones y reflejan un quiebre en la relación bilateral, en un momento sensible por la seguridad en zonas limítrofes.

La frontera norte ha sido históricamente un punto crítico por la presencia de grupos armados y actividades ilegales.

Respuesta de Gustavo Petro

La respuesta oficial desde Colombia llegó minutos después con una invitación al presidente Noboa de mantener un encuentro en la frontera de ambos países.

"Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construímos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras", escribió el mandatario colombiano.