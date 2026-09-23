Petroecuador analiza enviar crudo ecuatoriano a Perú y recibir combustibles refinados

Petroecuador estudia un nuevo mecanismo para aprovechar el petróleo que produce Ecuador: entregar crudo a refinerías en el exterior y recibir derivados que puedan comercializarse en el mercado nacional, como diésel, gasolinas y gas licuado de petróleo (GLP).

La alternativa fue detallada este miércoles 23 de septiembre de 2026 por Sebastián Maag, gerente general de Petroecuador. La petrolera estatal analiza posibles alianzas bajo un esquema de swap, es decir, un intercambio que permitiría utilizar capacidad de refinación disponible fuera del país.

Entre las opciones está Perú, cuyas instalaciones podrían procesar crudo ecuatoriano.

“No necesariamente tenemos que refinarlo acá todo, sino buscar las alianzas correctas para que, con lo que vendemos y redituamos del crudo, podamos abastecer a la ciudadanía de combustibles”, señaló Maag en una entrevista con Radio Pública.

Ecuador produce petróleo, pero importa sus combustibles

La propuesta responde a una brecha que Ecuador mantiene desde hace años. Aunque el país es productor y exportador de petróleo, su capacidad instalada de refinación no permite obtener todos los derivados necesarios para atender el consumo nacional.

Actualmente funcionan tres complejos estatales: Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi. En conjunto tienen una capacidad nominal de procesamiento de alrededor de 175.000 barriles de crudo diarios, aunque su producción efectiva depende de mantenimientos, condiciones operativas y las características de cada planta.

Al mismo tiempo, Ecuador registra un déficit de aproximadamente 120.000 barriles diarios de derivados que debe cubrir con compras internacionales.

Uno de los casos más relevantes es el diésel premium utilizado por el sector automotor. La Refinería de Esmeraldas es la única del país que puede producirlo y cerca del 75% de la demanda nacional se abastece mediante importaciones.

Esmeraldas también es el mayor complejo refinador del país, con capacidad nominal para procesar 110.000 barriles diarios. Después del mantenimiento efectuado durante 16 días en septiembre, la planta opera alrededor del 86% de esa capacidad.

Petroecuador mantiene conversaciones con Perú para analizar alternativas de suministro, entre ellas el gas proveniente de Camisea.

En Ecuador, el único campo de gas natural offshore actualmente en operación es Amistad, en el Golfo de Guayaquil. Su producción pasó de aproximadamente 17 millones de pies cúbicos diarios a 25 millones desde marzo de este año. La meta anunciada por Maag es alcanzar 34 millones de pies cúbicos diarios hasta finales de octubre.

Una mayor disponibilidad permitiría incrementar el uso de Termogas Machala, que cuenta con unos 230 megavatios (MW) de capacidad instalada, pero cuya operación está condicionada por la cantidad de gas disponible.