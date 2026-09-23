Un ciudadano en estado etílico causó daños en una estación del Trolebús en el centro de Quito la noche del martes 22 de septiembre de 2026.

A las 19:30 de este martes 22 de septiembre se registró un incidente en la parada Alameda sentido sur-norte del corredor Central Trolebús.

Según el Municipio de Quito, un ciudadano en estado etílico ocasionó daños a uno de los validadores (máquina de cobro) de acceso.

El infractor fue aprehendido y puesto a órdenes de las autoridades competentes.

Según el reporte, un agente de seguridad ubicado en la parada impidió el ingreso de un usuario que se encontraba en estado etílico.

El ciudadano habría reaccionado de manera agresiva y golpeado con su puño la pantalla de uno de los validadores en la estación. Empresa de Pasajeros Quito

El ciudadano habría reaccionado de manera agresiva a la negativa y golpeó con su puño la pantalla de uno de los validadores, provocando el trizamiento de la pantalla del equipo.

El hecho fue verificado mediante el sistema de videovigilancia del Centro de Control de la Empresa de Pasajeros.

Tras retirarse del lugar, el presunto responsable fue ubicado en la estación Playón de La Marín.

Las autoridades municipales coordinaron con la Policía Nacional para el procedimiento correspondiente ante la Fiscalía.

Por su parte, la Empresa de Pasajeros informó que iniciará las acciones legales correspondientes por los daños ocasionados al bien público.

Tras retirarse del lugar, el presunto responsable fue ubicado en la estación Playón de La Marín. Empresa de Pasajeros Quito

Cuidado de los bienes públicos

El Municipio de Quito recuerda a la ciudadanía que las disposiciones de seguridad establecidas en las paradas y estaciones tienen como objetivo proteger a los usuarios, trabajadores y bienes del sistema de transporte público.

Asimismo, enfatiza que el incumplimiento de las normas y el daño ocasionado a bienes públicos pueden generar sanciones y multas, de acuerdo con la normativa vigente.

La Empresa de Pasajeros iniciará acciones legales contra un usuario agresivo que rompió un equipo en La Alameda.. Empresa de Pasajeros Quito

Además, dependerá de las acciones que correspondan por los daños ocasionados, según las autoridades municipales.

La municipalidad hace un llamado a la ciudadanía a mantener una conducta adecuada dentro de las instalaciones del sistema de transporte y a respetar las indicaciones del personal de seguridad.