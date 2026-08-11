¿Qué va a pasar con el precio de los combustibles en agosto en Ecuador?

El precio de los combustibles en Ecuador se modifica el 12 de cada mes.

Los precios de los combustibles en Ecuador tendrán una nueva actualización este miércoles 12 de agosto de 2026. El Gobierno anticipó una segunda reducción consecutiva para las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel Premium, aunque el valor exacto será determinado por el mecanismo de fijación vigente.

El presidente Daniel Noboa adelantó el pasado 31 de julio que la disminución será leve y defendió el mecanismo incorporado mediante el Decreto Ejecutivo 444, que busca amortiguar el impacto de las variaciones internacionales sobre el precio que pagan los consumidores.

¿Cuánto cuestan actualmente los combustibles?

Los valores que están vigentes hasta las 23:59 de este 11 de agosto son:

Gasolina Extra: USD 3,26 por galón.

USD 3,26 por galón. Gasolina Ecopaís: USD 3,26 por galón.

USD 3,26 por galón. Diésel Premium: USD 3,20 por galón.

USD 3,20 por galón. Gasolina Súper: USD 5,61 como precio referencial en la red de Petroecuador.

La Extra y Ecopaís bajaron cinco centavos en julio, desde USD 3,31 a USD 3,26, mientras que el diésel pasó de USD 3,25 a USD 3,20. Esos valores fueron establecidos para el período comprendido entre el 12 de julio y el 11 de agosto.

Bajan los precios, aunque sube el petróleo

El precio de los combustibles en Ecuador no se modifica exactamente al mismo tiempo que cambia el precio internacional del petróleo.

Noboa explicó que existe un desfase de entre 45 y 60 días entre la extracción del crudo, su refinación y la distribución de los derivados. Por eso, aunque las cotizaciones internacionales han vuelto a subir después de una caída, todavía se encuentran por debajo de los niveles que alcanzaron durante los meses de mayor presión.

El mandatario aseguró que el nuevo mecanismo permitirá distribuir el impacto de las variaciones internacionales durante varios meses, en lugar de trasladarlo inmediatamente al consumidor.

“Vamos a sostener para que siga bajando poco a poco el combustible”, señaló Noboa al referirse a la política de precios.

El nuevo mecanismo de precios

Desde junio de 2024, las gasolinas Extra y Ecopaís se encuentran bajo un sistema de bandas que permite variaciones mensuales de acuerdo con el comportamiento del mercado internacional.

En julio, el Gobierno modificó la fórmula mediante el Decreto Ejecutivo 444. La reforma incorporó una herramienta excepcional que permite aplicar una reducción adicional cuando se cumplen determinadas condiciones del mercado. El mecanismo establece que esta rebaja extraordinaria puede alcanzar hasta 1,5% mensual.

La medida fue aplicada por primera vez en julio y permitió reducir en unos cinco centavos el precio de la Extra, Ecopaís y el diésel.

El Gobierno todavía no había publicado el nuevo precio oficial de los combustibles para agosto. Sin embargo, estimaciones del sector distribuidor apuntan a que, si se repite una reducción cercana al 1,5%, Extra, Ecopaís y diésel podrían bajar nuevamente alrededor de cinco centavos por galón.

Por lo tanto, los valores podrían ubicarse aproximadamente en:

Extra: alrededor de USD 3,21.

alrededor de USD 3,21. Ecopaís: alrededor de USD 3,21.

alrededor de USD 3,21. Diésel Premium: alrededor de USD 3,15.

Estos valores son una estimación y no constituyen todavía los precios oficiales para el período que inicia el 12 de agosto.

Aunque el precio que paga el consumidor ha bajado, el Estado todavía absorbe una parte del costo de estos combustibles.

Para el período que termina este 11 de agosto, el subsidio era de aproximadamente USD 0,62 por galón para la Extra, USD 0,85 para Ecopaís y USD 1,04 para el diésel Premium, según datos de Petroecuador.

Esto significa que una nueva reducción del precio al consumidor podría implicar un mayor esfuerzo fiscal si los costos de importación de los derivados permanecen elevados.