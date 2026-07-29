Así se puede calcular cuánto recibirá de décimo cuarto si trabajó menos de un año

El décimo cuarto sueldo es un derecho de los trabajadores bajo relación de dependencia.

Con el próximo retorno a clases en la Sierra y Amazonía, miles de trabajadores en relación de dependencia se preparan para recibir el décimo cuarto sueldo, un beneficio equivalente a un Salario Básico Unificado (SBU), que en 2026 asciende a 482 dólares.

Sin embargo, quienes no han trabajado el año completo también tienen derecho a recibir este beneficio, aunque el monto será calculado de manera proporcional al tiempo laborado.

¿Cómo calcular el décimo cuarto proporcional?

Para determinar el valor a recibir, se debe tomar como referencia el Salario Básico Unificado de 482 dólares y aplicar una de las siguientes fórmulas:

Por meses trabajados:

Divida 482 dólares entre 12 meses, lo que da un valor aproximado de 40,17 dólares por mes. Luego multiplique ese resultado por el número de meses laborados durante el período correspondiente.

Ejemplo: Si una persona trabajó seis meses, el cálculo sería:

482 ÷ 12 × 6 = 241,02 dólares.

¿Quiénes deben pagar la pensión alimenticia de un adulto mayor?

Cálculo por días:

Si desea un cálculo más exacto, también puede hacerlo por días:

Divida 482 dólares entre 360 días. Multiplique el resultado por el número de días trabajados.

¿Qué período se toma en cuenta?

Para los trabajadores de la Sierra y Amazonía, el período de cálculo comprende desde el 1 de agosto del año anterior hasta el 31 de julio del año en curso.

Los empleadores deberán realizar el pago hasta el 15 de agosto de 2026, antes del inicio del nuevo año lectivo en estas regiones.

El décimo cuarto sueldo lo deben recibir los trabajadores del sector público y privado que mantienen una relación de dependencia, sin importar el cargo que desempeñen o el salario que perciban.