Mujer terminó con la piel muerta en gran parte de su abdomen tras cirugía estética en Quito

Cristina denuncia que fue víctima de mala práctica médica en Quito.

Lo que empezó como una abdominoplastia con una duración prevista de cuatro horas terminó en un calvario de casi 10 horas en el quirófano y una pesadilla médica que puso en riesgo la vida de una paciente en Quito.

Cristina (nombre protegido), de 33 años, contó a Teleamazonas.com que fue víctima de una presunta mala práctica médica tras someterse a un procedimiento estético el pasado 13 de mayo de 2026 en el norte de la capital.

La víctima acudió a la clínica impulsada por ofertas en redes sociales y contrató los servicios de un médico por un valor inicial de USD 5 500.

Sin embargo, tras la intervención, comenzó a experimentar graves complicaciones de salud que desencadenaron un daño físico, emocional y económico devastador.

Cristina asegura habr sufrido una necrosis y una infección que puso en riesgo su salud. Foto: Teleamazonas.com

Negligencia, bacterias de quirófano y 'curaciones' con papel cocina

Tras salir de la cirugía, la paciente cuenta que notó un hematoma severo que cubría la mitad de su abdomen.

Pese a sus continuos reclamos, el personal médico, que asegura haberla atendido, le indicó que la inflamación era "normal".

Con el paso de los días, la mujer dijo que empezó a presentar fiebre alta, inapetencia e incapacidad para levantarse de la cama.

Durante el proceso posoperatorio, Cristina asegura que el dolor se intensificó. La víctima relató que las curaciones se realizaban de forma rudimentaria e insalubre:

“Ellos me trataban muy mal, me hacían sufrir con la anestesia, me pinchaban la herida y me ponían papel de cocina”. Cristina (nombre protegido)

Ante el deterioro de su estado de salud, Cristina buscó una segunda opinión médica.

Cristina documentó todo el proceso de la intervención para proceder con la demanda legal. Foto: Teleamazonas.com

Especialistas le siagnostican necrosis

Los nuevos especialistas diagnosticaron necrosis severa —muerte del tejido cutáneo y muscular— y revelaron que la herida había sido infectada por una bacteria intrahospitalaria adquirida en el primer quirófano, de acuerdo con su testimonio.

Para salvar su vida y limpiar el tejido comprometido, la paciente cuenta que tuvo que ser ingresada de urgencia y permanecer 15 días hospitalizada.

En total se le han practicado seis intervenciones quirúrgicas para retirar la piel muerta, la cual llegó hasta el músculo, según su testimonio.

Posteriormente, los cirujanos tuvieron que realizarle a Cristina un injerto extrayendo tejido y piel de una de sus piernas, dejándole una cicatriz de 20 centímetros y dejándola sin poder caminar durante casi un mes.

"Ha sido algo que me ha marcado mucho como mujer. Me han acabado psicológica, física y emocionalmente. Soy mamá de dos hijos y no pude estar con ellos durante dos meses; pasé postrada en una cama" Cristina, víctima de cirugía

Cristina muestra una fotografía de cómo quedó su abdomen tras la cirugía.

Investigación penal e irregularidades del profesional

El caso ya se encuentra en etapa de investigación previa en la Fiscalía de Personas y Garantías de Quito por el presunto delito de lesiones por mala práctica médica con incapacidad permanente.

El abogado defensor de la víctima, Francisco Vega, señaló graves irregularidades en el accionar del médico y del establecimiento:

Falta de acreditación:



El profesional investigado posee un título en cirugía estética , pero no cuenta con la acreditación como cirujano plástico reconstructivo exigida para realizar este tipo de procedimientos invasivos , de acuerdo con Vega.



Además, el abogado señala que no registra antecedentes de retiro de títulos en el extranjero por presunta falsificación.

El posee un , pero no cuenta con la como exigida para realizar este tipo de , de acuerdo con Además, el señala que de retiro de títulos en el extranjero por Intrusismo profesional:



Durante la abdominoplastia , indica la defensa de Cristina , el médico intervino una hernia umbilical —procedimiento reservado para un cirujano general—, lo que habría desencadenado la necrosis.

Durante la , indica de , el una —procedimiento reservado para un cirujano general—, lo que habría desencadenado la Falta de permisos:



La clínica donde se ejecutó la operación, operaba sin los permisos de funcionamiento al día al momento de la intervención, obteniéndolos semanas después, asegura Francisco Vega.

El abogado añadió que el profesional intentó deslindar su responsabilidad haciendo firmar el protocolo operatorio a un cirujano registrado en la provincia de Guayas para simular que actuó únicamente como ayudante.

Cristina documentó la evidencia de la presunta mala práctica médica. Foto: Teleamazonas.com

Un costo de recuperación que supera los USD 60 000

Mientras que la cirugía inicial le costó a Cristina USD 5 500, los tratamientos de reconstrucción, injertos, hospitalización y antibióticos ya superan los USD 45 000, y se estima que la cifra total de recuperación excederá los USD 60 000.

De confirmarse la responsabilidad en el proceso judicial por delito culposo con agravantes de inobservancia técnica, la pena privativa de libertad podría ser de cinco a siete años, sumada a la reparación integral de los daños materiales e inmateriales.

Llamado a la ciudadanía y versión del acusado

La víctima instó a la ciudadanía a verificar minuciosamente las credenciales de los profesionales en las plataformas oficiales de salud antes de someterse a cualquier procedimiento estético:

"Que investiguen y no se dejen llevar por las redes sociales o la publicidad falsa. Hay muchas clínicas fantasma que siguen operando sin que se haga justicia". Cristina, víctima de presunta mala práctica médica

¿Qué dice el médico?

Al ser consultado sobre las acusaciones en su contra, el médico investigado respondió vía correo electrónico que se encontraba "conversando con la señora", sin ofrecer más declaraciones sobre el proceso legal en curso.