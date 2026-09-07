¿Qué pasará con el precio de las gasolinas en septiembre en Ecuador?

Desde junio de 2024, las gasolinas Extra y Ecopaís se encuentran bajo un sistema de bandas que permite variaciones mensuales

Los conductores en Ecuador conocerán desde el 12 de septiembre de 2026 los nuevos precios de los combustibles para el sector automotor. Los valores de la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel Premium se mantendrán vigentes hasta el 11 de octubre.

La expectativa es que los valores registren una nueva reducción en el mes de septiembre, siguiendo la tendencia observada durante los últimos meses y según el anuncio del Gobierno Nacional.

¿Cuánto cuestan actualmente las gasolinas?

Desde julio y agosto, los precios de los principales combustibles ya experimentaron una disminución.

En julio, la Extra y Ecopaís pasó de USD 3,31 a USD 3,26 por galón. En cambio, el diésel pasó de USD 3,25 a USD 3,20 por galón.

Mientras que en agosto, la gasolina Extra y Ecopaís, ambas de 85 octanos, bajaron de USD 3,26 a USD 3,24 por galón. Mientras tanto, el diésel Premium pasó de USD 3,20 a USD 3,18 por galón.

El 11 de septiembre de 2026 se realizará la siguiente actualización. Los conductrores se preguntan si el precio de los combustibles seguirá bajando

El comportamiento de los combustibles está relacionado con el sistema de bandas de precios, mediante el cual los valores se ajustan tomando en cuenta, entre otros factores, el comportamiento del petróleo en los mercados internacionales.

Los precios internacionales de los combustibles y del crudo registraron fuertes incrementos desde marzo de 2026 debido al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, un escenario que también tuvo repercusiones en Ecuador.

Sin embargo, el Gobierno de Daniel Noboa implementó desde julio de 2026 varias modificaciones al mecanismo utilizado para calcular los precios de los combustibles.

La última medida se estableció en agosto de 2026 mediante el Decreto Ejecutivo 468, con el objetivo de modificar la manera en que las variaciones internacionales se trasladan al mercado ecuatoriano.

A partir de estas reformas, el Gobierno anticipó que los precios de los combustibles para vehículos en Ecuador continuarían disminuyendo de forma gradual hasta diciembre de 2026, incluso si el precio internacional del petróleo registra nuevos incrementos.

El Mandatario señaló que ese nuevo mecanismo de cálculo busca distribuir el impacto de las fluctuaciones internacionales durante varios meses, en lugar de trasladarlo de manera inmediata al consumidor.

“Vamos a sostener para que siga bajando poco a poco el combustible”, afirmó Noboa al referirse a los precios de los combustibles.