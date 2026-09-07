CNE arrancó la capacitación para miembros de juntas electorales; ¿sanción por no asistir?

Este lunes 7 de septiembre el CNE inició la capacitación a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este lunes 7 de septiembre la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto que participarán en las elecciones seccionales.

La formación se desarrollará a escala nacional hasta el 29 de noviembre, día en que Ecuador acudirá nuevamente a las urnas para elegir a sus autoridades seccionales y vocales del Cpccs.

El proceso de capacitación será presencial y de carácter obligatorio para las personas designadas como miembros de mesa.

¿Cuál es la multa por incumplir?

Quienes no cumplan con esta actividad deberán pagar una multa equivalente al 10% de un salario básico unificado (SBU).

Además, los miembros de mesa que sean designados y no se presenten a integrar la Junta Receptora del Voto el día de las elecciones recibirán una sanción equivalente al 15% de un SBU.

Durante las jornadas de capacitación, los ciudadanos recibirán instrucciones sobre las principales tareas que deberán cumplir durante la jornada electoral.

El proceso estará dividido en cuatro fases:

Instalación de la mesa de votación.

Sufragio de los ciudadanos.

Escrutinio de los votos.

Embalaje y envío del material electoral.

Está previsto que Ecuador celebre las elecciones seccionales el domingo 29 de noviembre de 2026.

En esta jornada se elegirán alcaldes, prefectos, miembros de las juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Mientras tanto, la notificación a los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa comenzó el 4 de septiembre y continuará hasta el 14 de noviembre de 2026.

"Los miembros de las juntas receptoras del voto pueden consultar los puntos de capacitación habilitados más cercanos a su lugar de residencia a través de los canales oficiales del CNE", indicó el organismo electoral.