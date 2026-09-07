Grito de eternidad: Rosa Flores y el bautizo dorado de Ecuador en el Mundial Sub-20 de Polonia 2026

El fútbol femenino en Ecuador vive el capítulo más luminoso de su historia. Sobre el césped polaco, la selección nacional demostró jerarquía, carácter y una ambición desbordante.

Se jugaban apenas 4 minuros del encuentro frente a la selección de Ghana cuando el destino preparó su escenario. Rosa Flores leyó con precisión el espacio, interpretó la salida de la guardameta rival y, con un remate potente, colocó la pelota al fondo de las mallas.

Ese grito sagrado no significó solamente abrir el marcador; representó el primer gol en toda la historia de Ecuador en un Mundial Femenino Sub-20. Un golpe anímico letal que desmoronó el plan táctico africano y marcó el inicio de una goleada, apoyada en el doblete de Doménica Arboleda.

¿Quién es Rosa Flores? Talento, raíz y vocación de goleadora

Detrás de esa definición llena de frialdad y talento hay una historia de esfuerzo y constancia:

Rosa Nayeli Flores Benalcázar nació en Otavalo, provincia de Imbabura, el 26 de junio de 2006. A sus 20 años, lleva consigo el orgullo de representar a su tierra andina en el concierto internacional.

Rosa Flores, futbolista ecuatoriana, en el partido ante Ghana, en el Mundial Femenino Sub-20. Rosita Flores

Con 1.65 metros de estatura, se desempeña como delantera. Destaca por su inteligencia para desmarcarse, velocidad en espacios reducidos y una pegada excepcional.

A nivel de clubes, la atacante forma parte de las filas de Liga de Quito, institución donde ha pulido sus virtudes competitivas bajo los estándares del alto rendimiento. Bajo la dirección técnica de Eduardo Moscoso en La Tri, se ha convertido en una pieza fundamental a nivel ofensivo.

¿Por qué fue un triunfo histórico para La Tri?

El estreno en el Mundial de Polonia 2026 marca un antes y un después por tres razones fundamentales:

Es la primera participación y el primer partido en la historia de Ecuador en una Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA.

de Ecuador en una Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA. Vencer por 3-0 a un rival de la complejidad física y técnica de Ghana demuestra que el nivel competitivo del fútbol ecuatoriano femenino ha dado un salto gigante.

Este triunfo ubica a la Tricolor en la cima del Grupo C (que comparte con Francia y Corea del Sur), perfilando un panorama sumamente ilusionante de cara a la clasificación a la siguiente ronda.

Con goles que valen historia y con el talento de una generación liderada por Rosa Flores, Ecuador le grita al mundo que su fútbol femenino llegó para competir, enamorar y hacer historia grande.