Producción de cacao en Ecuador podría caer más del 10% por El Niño en 2027

Las intensas lluvias asociadas a El Niño podrían reducir más del 10% la producción de cacao en Ecuador durante 2027, según Anecacao.

La producción de cacao en Ecuador podría reducirse más del 10% durante 2027 debido a las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. Así lo advirtió la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao), el lunes 9 de noviembre de 2026.

Las precipitaciones ponen en riesgo los cultivos de Manabí, Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, provincias que concentran el 75% de las plantaciones de cacao del país, según el gremio.

Carlos Sánchez Velarde, presidente del directorio de Anecacao, explicó que los primeros efectos en la recolección y calidad del grano comenzarían a evidenciarse entre noviembre y diciembre de 2026. Sin embargo, la mayor reducción de las cosechas se prevé para los primeros cuatro meses de 2027.

¿Cómo afectan las lluvias a la producción de cacao?

El exceso de humedad puede provocar la caída de los botones florales, lo que reduce la cantidad de frutos que produce cada planta.

Además, las condiciones húmedas favorecen enfermedades como la escoba de bruja y aumentan el riesgo de aparición de moho en los granos, lo que puede comprometer su calidad y comercialización.

Las inundaciones también dificultan el trabajo en las fincas. Los desbordamientos de ríos y el deterioro de las vías rurales complican el ingreso de trabajadores y el transporte del cacao hacia los centros de acopio.

Aunque durante agosto y septiembre se registraron cosechas importantes, Anecacao anticipa una disminución de la producción nacional y de los volúmenes disponibles para exportación.

Anecacao impulsa acciones en zonas productoras

Para enfrentar los riesgos, Anecacao inició jornadas de asistencia técnica en los cantones Ventanas y Babahoyo, en Los Ríos.

Las actividades incluyen capacitaciones para prevenir afectaciones a la infraestructura agrícola y brigadas de fumigación para controlar vectores transmisores de enfermedades como el dengue.

Las intervenciones se extenderán progresivamente a otras zonas productoras.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene el seguimiento del fenómeno de El Niño, que continúa activo y cuyo período de madurez se proyecta hacia finales de 2026.