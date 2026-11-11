Megaoperativos de la UNASE dejaron siete capturados por secuestro y extorsión en Guayaquil

La Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de la Policía Nacional desplegó dos megaoperativos en distintos puntos de Guayaquil, logrando la captura de siete presuntos integrantes de bandas delictivas. Entre los aprehendidos constan los responsables directos de un secuestro perpetrado en la zona central de la ciudad. Según las pericias policiales, los sospechosos amedrentaban a comerciantes del sector mediante amenazas de muerte contra sus vidas y las de sus familias, exigiendo vacunas extorsivas de hasta USD 10 000 mensuales. Un reportaje de Catalina García.