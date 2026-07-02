Pareja escala la cima del Empire State Building para una petición de matrimonio
Dos escaladores rusos subieron a la cima del Empire State Building para enviar un mensaje a favor del amor.
Desde la cima del Empire State Building, la pareja hizo una declaración a favor del amor y en contra de los conflictos por el poder.
Reuters
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Actualizado:
02 jul 2026 - 11:36
Los escaladores urbanos rusos Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Kuznetsov, de 32, escalaron la antena del Empire State Building en Nueva York, Estados Unidos.
De acuerdo con información policial, los ciudadanos evadieron la seguridad para subir a la torre y desplegar una pancarta por la paz.
Otro de sus objetivos fue sellar su compromiso con un beso a 443 metros de altura y, posteriormente, una petición de matrimonio.
No es la primera vez que la pareja hace algo así
La pareja, protagonista del documental 'Skywalkers: A Love Story', trepó sin arneses a la aguja superior del edificio. En la cima, desplegaron un mensaje en contra de los conflictos de poder y a favor del poder del amor.
Tras ello, fueron interceptados y detenidos por la policía de Nueva York al descender de la estructura .
Ambos enfrentan múltiples cargos por invadir propiedad privada y poner en riesgo la seguridad pública.
No es la primera vez que Angela Nikolau e Ivan Beerkus se ven involucrados en este tipo de hazañas.
Son internacionalmente conocidos por escalar megaestructuras alrededor del mundo sin medidas de protección tradicionales.
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