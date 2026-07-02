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Pareja escala la cima del Empire State Building para una petición de matrimonio

Dos escaladores rusos subieron a la cima del Empire State Building para enviar un mensaje a favor del amor. 

Desde la cima del Empire State Building, la pareja hizo una declaración a favor del amor y en contra de los conflictos por el poder.

Reuters

Autor

Teleamazonas.com

Actualizado:

02 jul 2026 - 11:36

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Los escaladores urbanos rusos Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Kuznetsov, de 32, escalaron la antena del Empire State Building en Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con información policial, los ciudadanos evadieron la seguridad para subir a la torre y desplegar una pancarta por la paz. 

Otro de sus objetivos fue sellar su compromiso con un beso a 443 metros de altura y, posteriormente, una petición de matrimonio. 

No es la primera vez que la pareja hace algo así 

La pareja, protagonista del documental 'Skywalkers: A Love Story', trepó sin arneses a la aguja superior del edificio. En la cima, desplegaron un mensaje en contra de los conflictos de poder y a favor del poder del amor.

Tras ello, fueron interceptados y detenidos por la policía de Nueva York al descender de la estructura . 

Ambos enfrentan múltiples cargos por invadir propiedad privada y poner en riesgo la seguridad pública.

No es la primera vez que Angela Nikolau e Ivan Beerkus se ven involucrados en este tipo de hazañas. 

Son internacionalmente conocidos por escalar megaestructuras alrededor del mundo sin medidas de protección tradicionales.

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