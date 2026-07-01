Petroecuador apaga 180 mecheros en la Amazonía y genera un ahorro al Estado

La empresa pública informó que eliminó 180 mecheros en Orellana y Sucumbíos, recuperó 29 millones de pies cúbicos de gas al día y redujo más de 710 000 toneladas de emisiones de CO₂ como parte del plan que se extenderá hasta 2030.

EP Petroecuador informó este martes 1 de julio de 2026 que ha eliminado 180 mecheros tradicionales en las provincias de Orellana y Sucumbíos, como parte del proyecto de Captación y Aprovechamiento Sostenible del Gas Asociado y Eliminación de Mecheros.

La iniciativa busca reducir la quema rutinaria de gas y aprovechar este recurso en procesos industriales y energéticos.

La empresa señaló que el proyecto también responde al cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional dentro del denominado "Caso Mecheros", que dispuso acciones para disminuir el impacto ambiental generado por estas estructuras en la Amazonía ecuatoriana.

Gas recuperado y reducción de emisiones

Según Petroecuador, la eliminación de los 180 mecheros permite aprovechar 29 millones de pies cúbicos estándar de gas por día (MMSCFD), combustible que ahora se utiliza para la generación eléctrica, procesos de refinación y sistemas de calentamiento en las operaciones petroleras.

La empresa indicó que este avance representa el 42% de la meta prevista hasta 2030, luego de ejecutar obras para captar, transferir, acondicionar y tratar el gas asociado al petróleo mediante nueva infraestructura y mejoras en las instalaciones existentes.

Además, informó que el proyecto ha permitido reducir 710 000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y generar ahorros superiores a 273 millones de dólares para el Estado, principalmente por la disminución en la importación de diésel.

El gerente general de Petroecuador, Sebastián Maag Pardo, señaló que el aprovechamiento del gas asociado permite utilizar un recurso que anteriormente se desperdiciaba y fortalece una operación con menor impacto ambiental mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

Así continúa el proceso de desmantelamiento

Petroecuador explicó que aún mantiene mecheros eventuales destinados a operaciones específicas de perforación, reacondicionamiento y pruebas de pozos, los cuales son utilizados para garantizar condiciones seguras durante actividades temporales en los campos petroleros.

El proceso para apagar y desmontar un mechero puede tomar entre 12 y 36 meses, dependiendo de la complejidad técnica, las condiciones geográficas y la adaptación de la infraestructura.

Lista de mecheros apagados por campo

Auca

Bermejo

Cuyabeno

VHR

Indillana

Libertador

Lago Agrio

Pucuna

Sacha

Los trabajos se realizan en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, entidad que supervisa el cumplimiento de los estándares ambientales.

La cartera de Estado informó que ha efectuado 147 inspecciones para verificar 170 planes de monitoreo, de los cuales 117 ya fueron aprobados, como parte del seguimiento a la recuperación de los ecosistemas amazónicos.

La meta de Petroecuador es eliminar progresivamente 424 mecheros hasta el año 2030, ampliar la capacidad de aprovechamiento del gas asociado y continuar reduciendo emisiones, optimizando recursos energéticos y fortaleciendo la eficiencia de las operaciones petroleras en la Amazonía ecuatoriana.