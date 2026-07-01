Golpe al contrabando en Ecuador: decomisan 57 600 cervezas sin documentación legal

El Cuerpo de Vigilancia Aduanera incautó 57,600 cervezas valoradas en USD 120 000.

Las autoridades aduaneras incautaron 57 600 cervezas de presunto contrabando, equivalentes a 2 400 cajas, que eran transportadas en un contenedor sin la documentación legal correspondiente.

El cargamento fue valorado en aproximadamente USD 120 000.

Según la información oficial, el seguimiento operativo y la coordinación entre las instituciones involucradas permitieron interceptar el contenedor antes de que la mercancía continuara su recorrido.

La clave del operativo

Las autoridades señalaron que la intervención evitó la circulación de un cargamento presuntamente vinculado al contrabando.

El Cuerpo de Vigilancia Aduanera indicó que este tipo de operativos forma parte de las acciones permanentes para fortalecer los controles en el país y combatir las economías ilegales.

Además, reiteró que estos procedimientos buscan proteger el comercio formal y garantizar el cumplimiento de la normativa aduanera.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante el operativo ni precisaron el origen o destino del cargamento.