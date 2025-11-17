Riesgo país de Ecuador subió a 690 puntos tras la victoria del No en la consulta popular

El indicador subió este lunes 17 de noviembre del 2025, un día después de la consulta popular y referéndum en Ecuador.

El riesgo país de Ecuador registró un repunte significativo tras conocerse los resultados de la Consulta Popular y Referéndum del domingo 16 de noviembre de 2025, que dieron una amplia victoria al No, frente a la opción Sí, impulsada por el presidente Daniel Noboa.

El indicador, que mide la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales respecto a la capacidad de pago de la deuda ecuatoriana, se ubicó en 690 puntos este lunes 17 de noviembre, un salto de 38 puntos frente al 14 de noviembre, cuando cerró en 652 puntos.

La reacción de los mercados se produjo pocas horas después de confirmarse que el ‘No’ se impuso ampliamente en las cuatro preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, según datos del CNE con el 99% de actas escrutadas.

El riesgo país es una señal directa de cómo los acreedores internacionales evalúan la estabilidad económica y política del país. Una subida indica que los inversionistas ven más probable que el Gobierno tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que encarece futuros créditos para el Estado.

En este caso, el alza del indicador refleja cierta sorpresa entre los inversionistas, que esperaban un triunfo del ‘Sí’ y una consolidación del proyecto político del Ejecutivo.

Por ahora, el incremento del riesgo país refleja más una lectura política del momento que un deterioro real de la capacidad económica del Estado. Las siguientes semanas mostrarán si el indicador se estabiliza a medida que se disipa el impacto inmediato de los resultados electorales.