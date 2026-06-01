ADN presenta en el legislativo un proyecto de Ley Antimafias

Los asambleístas de ADN presentaron en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Antimafias.

El bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presentó un proyecto de Ley Antimafias en la Asamblea Nacional este lunes 1 de junio de 2026.

La normativa busca hacer frente al crimen organizado y fortalecer al Estado para enfrentar a las estructuras criminales en todos los frentes.

En un video la organización política indicó que el objetivo es ir en contra de quienes financian el crimen organizado y todas las aristas que lo componen.

La proponente del proyecto de ley es la asambleísta Mishel Mancheno, primera viepresidenta de la Asamblea Nacional. En su intervención indicó que la normativa reforma varios cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de Extinción de Dominio y el Código de la Función Judicial.

Según la legisladora, el crimen organizado no actúa de manera aislada, sino que tiene una estructura muy bien formada en la que cada parte cumple un rol. "Opera como una estructura que amenaza, que extorsiona, que recluta, que ocupa espacios, que utiliza inmuebles y vehículos, mueve dinero y se sostiene mediante redes de apoyo", indicó Mancheno.

En la presentación del proyecto también estuvo presente el ministro del Interior, John Reimberg, quién indicó que esta es una de las reformas más importantes en materia de seguridad de los últimos años