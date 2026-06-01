La historia detrás de la gigantesca estatua de Lionel Messi que fue desmontada de urgencia

Una gigantesca estatua del astro argentino Lionel Messi en India fue retirada este lunes 1 de junio de 2026 después de que se constatara que se balanceaba peligrosamente como consecuencia del viento, informaron las autoridades.

Se utilizaron grúas hidráulicas y cuerdas para desmantelar la escultura de 21 metros en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental, antes de ser trasladada en un camión, constataron periodistas de la AFP.

"La estatua fue retirada el lunes por la tarde después de que los vecinos se quejaran de que se balanceaba con el viento", dijo a la AFP el legislador estatal Sharadwat Mukherjee.

Este responsable señaló que la estatua se guardará en un almacén del gobierno mientras las autoridades deciden una nueva ubicación.

Retiran estatua del futbolista argentino Lionel Messi para reinstalarla en un lugar más seguro en Calcuta. AFP

El contexto político tras la remoción de la escultura de Messi

La estatua dorada, que representa al astro argentino e ídolo del Inter Miami, de 38 años, levantando el trofeo de la Copa del Mundo, fue inaugurada en diciembre durante la estancia de Messi en el gigante asiático.

La estatua ha sido objeto de polémica en un contexto de cambios políticos en Bengala Occidental, donde el mes pasado el Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi, de perfil nacionalista hindú, arrasó en las elecciones, derrotando al opositor Congreso Trinamool (TMC).

La estatua fue encargada supuestamente por la exjefa de gobierno y líder del TMC, Mamata Banerjee, y criticada por el nuevo ministro de Deportes del BJP, Nisith Pramanik, quien la calificó de "antiestética".

India, una nación de 1.400 millones de habitantes, es una potencia en críquet, pero no tiene peso en la escena internacional del fútbol y ocupa el puesto 142 en la clasificación de la FIFA.

El fútbol, sin embargo, es el segundo deporte favorito del país, según una investigación reciente de la empresa de datos Nielsen.