Daniel Noboa destaca que el riesgo país se reduce hasta 688 puntos en noviembre

El "riesgo país baja a 688 puntos, reduciendo ya cerca de 1 300 puntos" escribió el presidente, Daniel Noboa, en su cuenta de X la mañana de este lunes 10 de noviembre.

El Primer Mandatario celebró además que la inflación anual en octubre de 2025 fue de 1,24%, lo que según su anuncio se ubica como "la más baja en ese mes desde 2021".

Ecuador tuvo la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, el pasado jueves 5 de noviembre donde recorrió zonas de Manabí y Santa Elena para una posible ubicación de una base militar de Estados Unidos. Esta visita habría contribuido a la reducción del riesgo país, lo que anima a los mercados internacional a invertir en Ecuador.

El riesgo país de Ecuador en noviembre de 2025 se ha situado por debajo de los 700 puntos, con una tendencia a la baja que inició tras la elección de Daniel Noboa y continuó después del fin de importantes paros sociales.

Así, desde el 7 de noviembre de 2025, cerró en 688 puntos, un nivel no visto desde 2019. Este indicador refleja la confianza de los mercados internacionales en la economía y el gobierno de Ecuador.

Evolución del riesgo país en 2025