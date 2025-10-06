¿Cuándo será Black Friday y Cyber Monday en Ecuador este 2025 y por qué se celebra?

Las personas suelen aprovechar las ofertas de Black Friday para realizar sus compras navideñas.

El Black Friday 2025 se llevará a cabo en Ecuador el viernes 28 de noviembre, fecha que coincide con el día siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, tal como ocurre tradicionalmente.

Aunque es una celebración de origen extranjero, en Ecuador esta jornada se ha consolidado como una de las más esperadas para las compras.

Durante ese día, tiendas físicas y plataformas digitales ofrecen rebajas significativas en productos de tecnología, moda, electrodomésticos y artículos para el hogar, con el fin de incentivar el consumo y activar el comercio nacional.

Origen del Black Friday

El concepto de “Black Friday” —o “Viernes Negro”— proviene de los Estados Unidos y se asocia al inicio de la temporada navideña de compras. La idea es que, tras una época de ventas más moderadas, las grandes rebajas permiten que los comercios pasen de estar “en rojo” (pérdidas) a “en negro” (ganancias).

Originalmente, el término también se vinculó a caos vial y grandes concentraciones en las calles luego del Día de Acción de Gracias. Con el paso del tiempo, su enfoque cambió y se convirtió en un fenómeno comercial.

¿Cómo se celebra en Ecuador?

Muchos comercios ecuatorianos adoptan la fecha para ofrecer descuentos de entre 20% y 70% en una variedad de productos.

Las promociones no solo se limitan al viernes: algunas tiendas inician ofertas días antes (como parte de una “semana del Black Friday”) y extienden la duración hasta el Cyber Monday.

En Ecuador, el evento ya genera expectativas considerables entre consumidores y comerciantes, quienes lo utilizan como estrategia para elevar ventas en el último trimestre del año.