El sistema eléctrico proyecta más de 800 MW adicionales de generación hasta 2027

El Gobierno prevé elevar la capacidad de generación eléctrica que tiene Ecuador para 2027.

La planificación eléctrica nacional prevé que, hasta finales de 2027, el sistema incorpore y recupere una cantidad significativa de megavatios (MW) de generación, como resultado de proyectos hidroeléctricos, térmicos, renovables y esquemas de alquiler que se encuentran en distintas fases de ejecución.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), uno de los hitos más relevantes para 2027 será la entrada en operación de HidroOriente, un proyecto hidroeléctrico de 100 MW previsto para finales de ese año.

A este se sumará Villonaco III, con 110 MW, cuya operación está estimada para el tercer trimestre de 2027 y que ampliará la generación eólica en el sur del país.

En paralelo, se mantiene la repotenciación de la central Termogas Machala, que aportaría hasta 170 MW adicionales entre 2026 y 2027, una intervención clave dentro del parque térmico nacional.

También está prevista la continuidad del alquiler de barcazas por 300 MW, con contratos que se extenderán hasta 2028, lo que permitirá sostener la oferta de energía firme en escenarios de alta demanda o menor generación hidroeléctrica.

Estas incorporaciones se suman a los procesos de recuperación de unidades existentes. Entre 2026 y 2027 se espera que centrales como Manduriacu, Trinitaria, Álvaro Tinajero, Jaramijó, Sopladora, Aníbal Santos, Machala, Esmeraldas II y Miraflores incrementen su disponibilidad operativa, conforme a cronogramas técnicos definidos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP).