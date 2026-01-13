Tres nuevos pozos incorporan más de 4 000 barriles diarios a la producción petrolera de Ecuador

La producción petrolera se incrementará en más de 4 000 barriles diarios tras el descubrimiento y puesta en marcha inicial de tres nuevos pozos en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía de Ecuador, informó este martes 13 de enero del 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía.

Las empresas china, Andes Petróleum; y la canadiense Gran Tierra Energy serán las encargadas de operar los tres nuevos pozos, ubicados en los bloques 51 y 62, en la provincia de Sucumbíos.

Andes Petroleum, de capital Chino, informó que concluyó las pruebas iniciales del pozo exploratorio Johanna Sur 1, ubicado en el suroeste del Bloque 62–Tarapoa. De acuerdo con los resultados preliminares, este pozo aportará en promedio 650 barriles de crudo por día a la producción nacional.

Por su parte, la empresa privada Gran Tierra Energy reportó resultados positivos en el Bloque 50–Charapa, también en Sucumbíos, donde se identificaron dos pozos productores.

El pozo Conejo A-01 registra una producción estimada de 2 100 barriles diarios, con un crudo de 26 grados API, considerado de calidad media. En tanto, el pozo Conejo A-02 prevé una producción aproximada de 1 500 barriles por día, con una calidad de 29 grados API.

Gran Tierra Energy, de origen canadiense, opera actualmente en los bloques 50–Charapa, 51–Chanangue y 89–Iguana, mientras que Andes Petroleum mantiene actividades en el Bloque 62–Tarapoa. Ambos proyectos se desarrollan bajo los marcos regulatorios vigentes para la exploración y producción de hidrocarburos en el país.

El aporte combinado de los tres pozos supera los 4 000 barriles diarios, lo que representa un incremento relevante en la producción petrolera nacional, en un contexto marcado por la necesidad de sostener y ampliar los niveles de extracción existentes.