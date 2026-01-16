Más de 85 000 luminarias LED se instalaron en 2025 para mejorar el alumbrado público en Ecuador

Se colocaron postes de alumbrado público en distintos puntos del país a lo largo del 2025.

Durante 2025 se instalaron 85 124 luminarias con tecnología LED en distintas zonas del país, como parte de los planes de sustitución y modernización del alumbrado público orientados al ahorro energético.

Según datos oficiales, esta migración permitió un ahorro estimado de 29,4 gigavatios hora (GWh) al año, volumen de energía que equivale al consumo anual de alrededor de 16 000 hogares.

La ejecución de estos proyectos está a cargo de las empresas distribuidoras de electricidad. En 2025, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) lideró el proceso de reemplazo de luminarias, con 41 146 unidades migradas a tecnología LED. Le siguieron la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), con 16 888 luminarias, y la Empresa Eléctrica Riobamba (EERSA), con 5 867.

De acuerdo con la planificación, la instalación de luminarias LED se ha concentrado principalmente en vías de alto tránsito, accesos a ciudades, zonas perimetrales y cascos urbanos, con el objetivo de mejorar las condiciones de visibilidad y seguridad vial y ciudadana.

Para 2026, está previsto un nuevo ciclo de reemplazo de luminarias de sodio por equipos LED, con una meta superior a las 87 000 unidades a escala nacional hasta finales de año.

Las proyecciones establecen que CNEL EP instale 31 885 luminarias, la EEQ 17 380, Centrosur 9 850, y el resto de distribuidoras del país 28 645.

Dentro de este proceso también se encuentra en marcha la iniciativa denominada “Caminos de Luz”, que prioriza la mejora del alumbrado público en zonas cercanas a escuelas y colegios con jornadas nocturnas.