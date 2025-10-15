SRI amplía plazo para pago de tributos de septiembre en Imbabura por paro de la Conaie

Los locales comerciales en Imbabura son los más afectados debido al paro convocado por la Conaie.

Los contribuyentes de Imbabura podrán pagar sus obligaciones tributarias del mes de septiembre a partir del 13 de noviembre del 2025, debido a la afectación que tuvo la provincia por el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (Conaie).

El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una resolución este miércoles 15 de octubre del 2025 en la que amplió los plazos para la presentación y pagos de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de Retenciones en la Fuente correspondientes a septiembre de 2025.

La medida beneficia exclusivamente a los contribuyentes de la provincia de Imbabura, quienes podrán cumplir con estas obligaciones hasta noviembre de 2025, sin que se generen multas, recargos ni intereses, indicó la entidad.

Los contribuyentes de Imbabura deben realizar sus declaraciones según el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC), como se detalla en la siguiente tabla:

La resolución también establece que, de manera excepcional, las instituciones del Estado, las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y los contribuyentes especiales, podrán presentar las declaraciones del IVA y Retenciones del mes de septiembre de 2025 hasta noviembre de 2025, sin que esto cause multas, recargos ni intereses, en las siguientes fechas:

Contribuyentes especiales (13 de noviembre)

Instituciones públicas (21 de noviembre)

El SRI exhortó a los contribuyentes a cumplir sus obligaciones de manera oportuna, especialmente en fechas próximas a los vencimientos y así evitar inconvenientes.