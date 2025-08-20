Ventas crecieron 7,2% en Ecuador el primer semestre del 2025 según el SRI

El sector de comercio es uno de los que más creció en el primer semestre del 2025.

Las ventas en Ecuador crecieron un 7,2% en el primer semestre del 2025 y alcanzaron un total de 124 155 millones de dólares, según el último reporte del Servicio de Rentas Internas (SRI) emitido este miércoles 20 de agosto del 2025.

En el mismo período del 2024, el monto fue de 115 809 millones, señaló el organismo en un comunicado. El incremento es considerado el “mejor desempeño semestral en ventas de los últimos años”.

El sector que más creció es el del comercio. Las exportaciones de cacao, oro y camarón permitieron que en ese rubro se alcance 48 390 millones de dólares en ventas entre enero y junio del 2025. La cifra significa un crecimiento de 8,2% al comparar con los 44 739 millones que se alcanzó en el mismo período de 2025.

Además, el sólido crecimiento responde, en gran medida, "al dinamismo de las exportaciones no petroleras", indicó el SRI. Esto ocurrió especialmente en los productos agropecuarios como el cacao, el camarón y el banano. De enero a junio de 2025 las ventas de este sector alcanzaron los 12 452 millones, 18,2% más que en similar período del año anterior.

El sector Manufacturero muestra una tendencia similar. Durante el primer semestre de este año las ventas del sector llegaron a 18 088 dólares, son 1 346 más que el año anterior, un crecimiento del 8,0%.

El repunte económico también se explica por un entorno internacional favorable para los productos ecuatorianos.