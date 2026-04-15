Noboa ratifica acuerdo de cooperación económica con Corea del Sur

El presidente Daniel Noboa presentó una propuesta para controlar la delincuencia en las calles de Ecuador.

El presidente Daniel Noboa, ratificó el miércoles 15 de abril de 2026, el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica, firmado en septiembre de 2025, con Corea del Sur.

Lo hizo mediante decreto ejecutivo, en el que ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que ejecute las acciones que correspondan de ahora en adelante.

El acuerdo, que ya tenía el aval de la Corte Constitucional, fue aprobado en la Asamblea Nacional con 83 votos a favor y 57 en contra.

Beneficios del acuerdo

Una vez que entre en vigencia, permitirá que el 98,8 % de la oferta exportable ecuatoriana pueda ingresar con arancel cero de forma inmediata en productos como el camarón y otros de forma progresiva como el banano.

El acuerdo contiene 23 capítulos sobre comercio de bienes y servicios, comercio electrónico y propiedad intelectual, además mecanismos de protección para sectores sensibles, con plazos de hasta 15 años para su adaptación.

El tratado no se limita al ámbito comercial, sino que representa la entrada de Ecuador en un mercado como el surcoreano, de más de 51 millones de consumidores.