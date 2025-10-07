SRI unificó las declaraciones tributarias y pago de impuestos para asegurar la recaudación

El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió este martes 7 de octubre del 2025 una una resolución que unifica las declaraciones tributarias con el pago de impuestos. El objetivo, según el documento, es asegurar la recaudación en el país.

A través de la Resolución Nro. NAC-DGERCGC25-00000030, la entidad dispuso que, a partir del 3 de noviembre de 2025, las declaraciones tributarias solo se considerarán válidas cuando se realicen junto con el pago total correspondiente.

En una primera fase, la medida aplicará a las declaraciones de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta efectuadas por los Agentes de Retención y a las Autorretenciones del Impuesto a la Renta de los Grandes Contribuyentes.

Alexandra Navarrete, directora general del SRI, explicó que el objetivo es unificar los procesos de declaración y pago, reducir errores en el cumplimiento y garantizar una recaudación. “Con este cambio, aseguramos mayor eficiencia en el sistema tributario y una recaudación más efectiva para el Estado”, puntualizó.

Según la normativa, los contribuyentes deberán declarar y pagar de manera simultánea hasta la fecha máxima prevista en el calendario tributario. Si el pago no se completa, la declaración será considerada como no presentada, incluso en casos en que se intenten compensaciones parciales mediante notas de crédito.

El SRI informó además que la disposición se extenderá de manera progresiva a otras obligaciones tributarias y al sector minero con la emisión de nuevas resoluciones en los próximos meses.

La administración tributaria exhortó a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones en los plazos establecidos para evitar inconvenientes o sanciones.