¿Quiénes pueden acogerse al Rimpe? Requisitos y beneficios para emprendedores en Ecuador

Las actividades registradas a partir de eneo de 2022 iniciarán en el Rimpe, si cumplen los requisitos.

El Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe) es un sistema tributario que fue implementado en Ecuador desde 2022.

En este se incluyen emprendedores y pequeños contribuyentes. Pueden acogerse a este régimen quienes no superen los ingresos anuales de 300 000 dólares.

El Rimpe está dividido en dos áreas: negocios populares y emprendedores.

Dentro de los negocios populares constan las personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta 20 000 dólares.

Mientras que dentro de la categoría de emprendedores constan personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales de hasta 300 000 dólares.

Los negocios populares emitirán notas de venta o facturas electrónicas a su elección, al amparo de la normativa vigente, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Las notas de venta y documentos complementarios deberán contar con la leyenda “Negocio Popular – Régimen RIMPE”.

Beneficios

El Rimpe genera beneficios para los contribuyentes bajo este régimen.

Los negocios populares deberán hacer un pago anual por los impuestos respectivos a su actividad y según los límites establecidos por el SRI.

Tabla de pagos de negocios populares Captura de pantalla

Dentro de ese rubro se incluyen el pago del Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los contriubuyentes del Rimpe no están obligados a presentar declaraciones mensuales del IVA y no son agentes de retención.

Mientras que los emprendedores pagarán el Impuesto a la Renta de acuerdo con una tabla progresiva según los ingresos percibidos.

Tabla de pagos apra emprendedores Captura de pantalla

Actividades excluidas