Tarifa de transporte de crudo colombiano por el OCP será recíproca, anuncia Ministra Manzano tras suspensión de venta de energía a Ecuador

La ministra de Energía se pronunció sobre la venta de crudo a Colombia tras la suspensión de venta de electricidad.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, reaccionó a la suspensión de Colombia de vender electricidad a Ecuador y anunció que "la tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad".

"Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética", escribió Manzano en su cuenta de X la mañana de este jueves 22 de enero del 2026.

El miércoles Ecuador anunció un gravamen del 30% a las importaciones desde Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Ecuador respondió el jueves con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos y la suspensión del suministro de electricidad.

"La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad", dijo Manzano en su cuenta en la red social X.