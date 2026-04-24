Celulares en clases: Ecuador mantiene reglas del Ministerio en 2026

El Ministerio de Educación de Ecuador aseguró que el uso de celulares en clases no ha cambiado y sigue regulado por el Acuerdo emitido en noviembre de 2023.

Un Acuerdo Ministerial firmado el 16 de abril de 2026 provocó interpretaciones erróneas en la comunidad educativa por vacíos en su contenido en torno a el uso de celulares dentro de las aulas.

Confusión tras nuevo acuerdo educativo

El documento, firmado por la ministra Gilda Alcívar, introduce cambios en la forma de manejar conflictos dentro de las instituciones, pero no hizo alusión a las reglas sobre dispositivos móviles.

Este Acuerdo Ministerial MINEDEC-MINEDEC-2026-00028-A derogó la normativa vigente desde 2023, y suprimió el listado de "Conductas estudiantiles problemáticas".

En el acuerdo de 2023 se sancionaba el uso de celulares, tabletas o computadoras sin autorización.

Con la reforma la Adminitración Central ya no regula estas conductas y pasa a cada institución educativa la obligación de definir el uso de dispositivos y las normas de convivencia dentro de su propio Código de Convicencia.

Desde la cartera de Estado se explicó que el objetivo del acuerdo es mejorar la convivencia escolar y permitir respuestas más rápidas frente a problemas disciplinarios.

Reglas claras sobre celulares en aulas

El Ministerio fue enfático al señalar que en niveles de Inicial y Educación General Básica, los celulares no están permitidos ni recomendados dentro de las aulas.

En el caso del Bachillerato, el uso sí es posible, pero bajo condiciones estrictas. Solo se permite con fines académicos y siempre con la autorización y supervisión del docente.

Más rapidez para atender conflictos

El nuevo Acuerdo Ministerial introduce cambios clave para que las autoridades escolares ahora puedan actuar de forma inmediata ante faltas disciplinarias. Esto busca evitar que los problemas escalen y mejorar la convivencia dentro de los planteles.

Además, los casos más complejos serán enviados con mayor rapidez a instancias como las juntas distritales, donde se dará seguimiento a cada situación.

Refuerzo ante casos de acoso escolar

El nuevo acuerdo también pone énfasis en la atención de situaciones de violencia o acoso escolar. Se busca que estos casos reciban tratamiento especializado y oportuno, con el apoyo de profesionales.

Esto responde a una preocupación creciente en el sistema educativo, donde se busca proteger a los estudiantes y garantizar entornos seguros.