Tigo se estrena en Ecuador y anuncia inversiones por más de USD 900 millones

La marca Tigo comenzó oficialmente su operación en Ecuador. Millicom, multinacional de telecomunicaciones propietaria de la marca, anunció un nuevo plan de inversión de más de USD 460 millones durante los próximos cuatro años para ampliar y modernizar su infraestructura en el país.

La compañía asegura que esta nueva inversión se suma a unos USD 450 millones destinados previamente a su entrada al mercado ecuatoriano, con lo que el compromiso de recursos de Millicom superará los USD 900 millones durante sus primeros años en Ecuador.

El lanzamiento de Tigo marca una nueva etapa en el mercado de telecomunicaciones ecuatoriano, después del ingreso de Millicom mediante la adquisición de las operaciones de Telefónica en el país.

Tigo invertirá USD 460 millones en cuatro años

El nuevo plan estará dirigido principalmente a modernizar la red móvil, ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de los servicios de telecomunicaciones.

Según datos difundidos por la empresa, actualmente trabaja en la expansión y modernización de más de 2.000 sitios de red, con incorporación de tecnología 4G LTE.

También ha instalado más de 150 nuevos sitios en 18 provincias y asegura que las mejoras de infraestructura alcanzan actualmente a más del 80% de la población ecuatoriana.

Uno de los componentes de la expansión es la utilización de espectro en la banda de 700 MHz, que por sus características permite ampliar la cobertura y mejorar la penetración de la señal dentro de edificaciones, además de facilitar el despliegue en zonas rurales.

La compañía sostiene que esta expansión permitió llevar cobertura 4G LTE a más de un millón de personas que anteriormente no tenían acceso a esa tecnología.

La marca Tigo reemplaza una operación ya existente

La llegada de Tigo no implica la creación desde cero de un nuevo operador. Millicom ingresó al mercado ecuatoriano tras adquirir la operación que pertenecía a Telefónica, que comercializaba sus servicios móviles bajo la marca Movistar.

Con el lanzamiento oficial de Tigo, la multinacional avanza en el proceso de cambio de marca y en la integración de Ecuador a su operación regional.

Millicom tiene presencia en distintos mercados de América Latina y utiliza Tigo como su principal marca comercial para servicios móviles, internet y soluciones empresariales.

La compañía también reforzará en Ecuador su división Tigo Business, orientada a empresas e instituciones, con servicios de conectividad, almacenamiento en la nube, ciberseguridad y otras herramientas digitales.