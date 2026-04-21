Nuevo mecanismo de Contraloría para consultar declaraciones patrimoniales juradas

Captura del mensaje que aparece cuando se intenta consultar información pública en la página web de la Contraloría.

A propósito de la designación de nuevas autoridades como el ministro de Salud, algunos medios de comunicación buscaban acceder a información pública, como su declaración juramentada.

Sin embargo, al momento de ingresar a la página web de la Contraloría General del Estado nos encontramos con un nuevo mecanismo para aquello.

Antes, la persona consultante entraba y automáticamente se descargaba la información. Ahora, el organismo pide a quien consulta validar su información, bajo los siguientes párametros:

Número de identificación , es decir de cédula de identidad.

, es decir de cédula de identidad. Fecha de expedición de la cédula.

de la cédula. Correo electrónico .

. Validación captcha.

Aceptar el aviso de privacidad, en el que se autoriza a la Contraloría al tratamiento de sus datos personales registrados.

En este último punto, la institución añade que los datos serán utilizados para fines de seguridad de la información, control, autenticación, trazabilidad de accesos y prevención de usos indebido.

Otro factor es que, una vez aceptado el procedimiento, la entidad envía un código de validación al correo eléctrico, para recién acceder a la información.

Una particularidad es que, una vez en la declaración a consultar, aparece el nombre del consultante como marca de agua del documento.

Contraloría modificó acceso el 15 de abril

Luego de este procedimiento tomara por sorpresa a varios consultantes, Teleamazonas.com solicitó un pronunciamiento de la Contraloría.

En respuesta, uno de sus comunicadores explicó que este mecanismo es parte de una reforma a su reglamento.

Específicamente al artículo 14 sobre el acceso a la información registrada en la declaración patrimonial jurada.

Allí establece el proceso de validación de identidad del consultante.

Según explicó, esto busca garantizar la seguridad de los datos, su recepción, procesamiento y archivo, según los requisitos establecidos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y su reglamento.

"No podrá efectuarse otro tipo de impresión, verificación o manipulación del contenido de las declaraciones”, añade.

Este nuevo mecanismo está vigente desde el 15 de abril de 2026.