Noboa oficializa la reducción temporal del ICE a la cerveza en Ecuador

El presidente Daniel Noboa firmó este viernes 12 de junio de 2026 el Decreto Ejecutivo 420, mediante el cual reduce temporalmente a 0% las tarifas del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) aplicadas a la cerveza artesanal e industrial, tanto nacional como importada.

La medida elimina tanto la tarifa específica por litro de alcohol puro como la tarifa ad valorem que gravaba estos productos.

Según el decreto, la cerveza artesanal pasa de pagar USD 1,56 por litro de alcohol puro a USD 0, mientras que la cerveza industrial deja de pagar USD 13,62 por litro. Además, la tarifa según el valor se reduce del 75% al 0%.

El documento establece que la reducción tributaria estará vigente desde el 12 de junio hasta el 19 de julio de 2026. Durante este período, el Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá ejecutar las acciones necesarias para la implementación y control de la medida.

La disposición fue suscrita por el mandatario en Estados Unidos y entró en vigencia desde su firma, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

A continuación lea el decreto completo aquí:

¿Qué otros productos pagan ICE en Ecuador?

La eliminación temporal del ICE para la cerveza representa una excepción dentro del esquema tributario ecuatoriano. Este impuesto continúa aplicándose a una amplia variedad de bienes y servicios considerados suntuarios o cuyo consumo puede generar efectos en la salud o el medio ambiente.

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) grava la producción nacional y la importación de determinados productos. Entre sus objetivos están desincentivar el consumo de ciertos bienes y aportar recursos a las arcas del Estado mediante la recaudación tributaria.

Actualmente, el ICE se mantiene para productos como cigarrillos, derivados del tabaco, perfumes, videojuegos, armas de fuego, vehículos motorizados, bebidas energizantes y gaseosas.

También grava servicios como la televisión pagada, determinados planes de telefonía y las cuotas o membresías de clubes sociales, cuyo valor se incorpora al precio final que paga el consumidor.