Termoesmeraldas I sale de operación tras incendio en torre de enfriamiento

Tras sufrir un incendio, la central Termoesmeraldas estará inoperativa entre nueve meses y un año, según el ministro de Ambiente y Energía.

La central termoeléctrica Esmeraldas I estará inoperativa entre nueve meses y un año. Así lo confirmó el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum.

" Se cambió la administración y se tomó las medidas correctivas para que no vuelva a ocurrir; pero, efectivamente, nos crea un hueco", señaló el ministro en declaraciones a Primicias, que fueron ratificadas a Teleamazonas.

La torre de enfriamiento de la central térmica sufrió un incendio, el pasado 5 de junio de 2026, mientras se realizaban trabajos de mantenimiento.

La emergencia alarmó a la población, que compartió en redes sociales imágenes de la columna de humo.

En tanto, la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) informó que técnicos de Termoesmeraldas y de la empresa aseguradora siguen inspeccionando las instalaciones, para determinar los daños totales.

Inaugurada en 2014, la central térmica Esmeraldas I cuenta con una capacidad instalada de 125 megavatios, pero actualmente producía 96.

Funciona mediante la quema de Fuel Oil, estructura directamente afectada por el reciente siniestro.