¡EN VIVO! Estados Unidos gana 3-0 y se divierte ante Paraguay en su debut mundialista
El dueño de casa entra en acción de la mano de Mauricio Pochetino. Al frente, Paraguay regresa a los 16 años con el DT Gustavo Alfaro.
Grupo D - Estados Unidos vs Paraguay - Estadio de Los Ángeles, Inglewood, California, EE. UU. - 12 de junio de 2026. Folarin Balogun de Estados Unidos anota el segundo gol.
REUTERS
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Actualizado:
12 jun 2026 - 19:37
¡Partidazo en Los Ángeles! Estados Unidos, el anfitrión, y Paraguay abren la acción del Grupo D en el SoFi Stadium, en lo que promete ser un debut de altísima tensión. Partido que se le puede ver por Teleamazonas y Teleamazonas.com.
Para el conjunto norteamericano representa el estreno absoluto ante su gente en un torneo donde cargan con la presión de la coanfitrionía, mientras que para la Albirroja significa el ansiado e histórico regreso a la máxima cita del fútbol tras 16 años de dolorosa ausencia.
El equipo dirigido por Mauricio Pochettino llega a este compromiso bajo la lupa, arrastrando algunas dudas tras un año de resultados irregulares frente a potencias europeas.
Con Christian Pulisic como el gran referente en ataque y el dinamismo de Weston McKennie en el mediocampo, el USMNT buscará imponer condiciones desde el pitazo inicial, apostando por una presión asfixiante y transiciones veloces para hacer respetar su casa.
- Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles, California).
- Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).
- Hora de Ecuador: 18:30 (la ceremonia previa arrancó desde las 17:30).
- El Contexto: Justo antes del pitazo inicial se lleva a cabo la tercera e imponente ceremonia de apertura del torneo en suelo estadounidense, con un show pop que incluye a artistas como Katy Perry, LISA, Anitta, Rema, Future y Tyla
Por su parte, el seleccionado paraguayo asume el desafío con el ánimo a tope y la motivación de haber goleado en su último amistoso de preparación.
El gran artífice de esta renovada solidez competitiva es el estratega Gustavo Alfaro, un especialista en diseñar bloques defensivos infranqueables, plantear partidos de mucha fricción táctica y explotar al máximo el contragolpe de la mano de figuras veloces y desequilibrantes como Miguel Almirón y Julio Enciso.
El historial mundialista registra un único y lejano antecedente en Uruguay 1930 con victoria norteamericana, pero la realidad actual proyecta un escenario sumamente equilibrado y físico.
Aunque las casas de apuestas inclinan ligeramente la balanza a favor de los locales por su condición de dueños de casa, la tradicional "garra guaraní" y la pizarra inteligente de Alfaro prometen un duelo cerrado de pronóstico reservado en territorio californiano.
12/06/2026
21:20
En marcha el segundo episodio
Después de un tiempo de absoluto dominio y tres goles, el segundo episodio está en marcha.
12/06/2026
20:51
El anfitrión golea y aplasta a Paraguay
Folarin Balogun es la figura y marca un golazo. 3-0 y dominio absoluto de los dueños de casa.
12/06/2026
20:34
¡Lo dicho! Estados Unidos marca el 2-0
Folarin Balogun, a los 31 minutos, pone el 2-0 y Estados Unidos se divierte en su debut mundialista.
12/06/2026
20:18
Estados Unidos hace méritos para marcar otro
Paraguay luce incómodo en la cancha. El equipo de Gustavo Alfaro está arrinconado en el primer tiempo.
12/06/2026
20:10
Un autogol en la propia puerta de los Paraguayos
Damián Bobadilla en propia puerta marca el primer gol del partido. Lo hizo en propia puerta.
12/06/2026
20:02
En marcha el partido en Los Angeles
Estados Unidos y Paraguay, la primera selección sudamericana en entrar en acción, se miden frente a frente por la primera fecha del Grupo en el Mundial.
12/06/2026
19:08
Las alineaciones de las dos selecciones
Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic, Folarin Balogun.
Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Julio Enciso, Antonio Sanabria.
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