Quito intensifica controles de alcoholemia durante los partidos del Mundial 2026

Quito activa controles de alcoholemia durante los partidos del Mundial 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció operativos especiales de control de estado de embriaguez durante los encuentros del Mundial 2026 en distintos puntos estratégicos de Quito.

La medida busca prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad de conductores, pasajeros y peatones durante las jornadas deportivas, en las que suele aumentar el consumo de bebidas alcohólicas.

La entidad hizo un llamado a los aficionados para disfrutar de los partidos con responsabilidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Además, recomendó planificar el regreso a casa con anticipación, utilizar transporte seguro o designar a un conductor que no consuma bebidas alcohólicas.

“Queremos que la pasión por el deporte se viva de manera segura y sin poner en riesgo vidas”, señaló la AMT en un comunicado difundido este viernes 12 de junio.

Los controles se desarrollarán a lo largo del torneo en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito.