Más de 1.7 millones de estudiantes empiezan nuevo año escolar en Sierra y Amazonía desde este martes

Estudiantes de la Sierra y Amazonía regresaron a las aulas este martes 1 de septiembre para dar inicio al nuevo año lectivo 2026-2027.

Mochilas listas y nuevamente a las aulas. Más de 1.7 millones de estudiantes comienzan desde este martes 1 de septiembre el nuevo año lectivo 2026-2027 en el régimen Sierra-Amazonía.

El regreso también moviliza a cerca de 100 000 docentes y se desarrolla en alrededor de 6 000 instituciones educativas de ambas regiones.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estableció que el retorno de los estudiantes del sistema fiscal será escalonado durante los primeros tres días de septiembre.

¿Quiénes regresan a clases este martes?

Este martes 1 de septiembre ingresan los estudiantes de Inicial y Bachillerato.

El cronograma continuará así:

Miércoles 2 de septiembre: Educación General Básica Superior, que comprende octavo, noveno y décimo, además de Preparatoria.

Jueves 3 de septiembre: Educación General Básica Media y Elemental.

Las instituciones educativas particulares pueden manejar sus propias fechas para el inicio de clases.

Más de 12 000 policías por el regreso a clases

El nuevo año lectivo también comienza con un operativo de seguridad. El Gobierno puso en marcha el plan “Retorno Seguro: 3, 2, 1 ¡Volvemos al aula!”, que contempla acciones de seguridad, prevención y gestión de riesgos.

Un total de 12 101 servidores policiales serán desplegados en más de 4 000 instituciones educativas del régimen Sierra-Amazonía.

En Quito, 59 instituciones educativas fueron priorizadas dentro del plan de seguridad. En estos planteles, los uniformados permanecerán en los exteriores y podrán realizar revisiones de mochilas bajo los protocolos establecidos.

Quito refuerza tránsito y transporte

El inicio de clases también implica cambios en la movilidad de la capital. Para este martes, el Municipio desplegó más de 600 agentes de tránsito en las intersecciones consideradas más sensibles por el retorno a las aulas.

Además, se reforzó el transporte público con servicios escolares especiales.

Desde las 06:05, la Ecovía y el Trolebús cuentan con rutas destinadas a estudiantes, docentes y padres de familia que los acompañen.

Para los estudiantes, estos servicios mantienen una tarifa preferencial de USD 0.17.

Con este retorno progresivo, entre este martes y jueves se completará el ingreso de más de 1.7 millones de estudiantes que comienzan un nuevo ciclo escolar en la Sierra y Amazonía.