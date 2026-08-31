Esta es la lista de útiles escolares para el año lectivo 2026-2027 en Sierra y Amazonía

La lista de útiles base es fijada por el Ministerio de Educación cada año.

El Ministerio de Educación difundió la lista básica de útiles escolares para los estudiantes que regresan a las aulas en el régimen Sierra-Amazonía, para el año lectivo 2026-2027.

La lista de útiles escolares son para los distintos niveles educativos: Inicial, Preparatoria, Educación General Básica Elemental, Media, Superior y Bachillerato en Ciencias y Técnico.

A continuación el detalle:

Más de 1,7 millones de estudiantes y cerca de 100 000 docentes retornarán progresivamente a las aulas desde el 1 de septiembre de 2026, en más de 6 000 instituciones educativas.

¿Cuándo regresan los estudiantes?

El retorno será progresivo y se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma:

1 de septiembre: Bachillerato e Inicial.

Bachillerato e Inicial. 2 de septiembre: Educación General Básica Superior y Preparatoria.

Educación General Básica Superior y Preparatoria. 3 de septiembre: Educación General Básica Media y Elemental.

¿Cuánto pueden gastar las familias en los útiles?

Desde este año lectivo se aplicará una disposición establecida en un acuerdo del Ministerio de Educación emitido en 2025.

El costo conjunto de uniformes, útiles y textos escolares no deberá superar el valor del décimo cuarto sueldo. Este año es de 482 dólares, que es el Salario Básico Unificado.

Además, los padres, madres o representantes legales tienen libertad para adquirir estos productos en los establecimientos de su preferencia.

Los planteles educativos no pueden direccionar las compras hacia proveedores específicos ni exigir que las familias adquieran productos o servicios dentro de la institución.

¿Qué ocurre si cambia el uniforme?

Si un plantel decide modificar su uniforme, el cambio deberá implementarse de forma progresiva, sin vulnerar los derechos de los estudiantes ni generar gastos innecesarios.

El nuevo uniforme será obligatorio únicamente para los estudiantes que ingresen por primera vez a la institución, a partir del siguiente año lectivo en que se establezca la modificación.

Los alumnos que ya están matriculados podrán seguir utilizando el uniforme anterior. No están obligados a comprar el nuevo y podrán reemplazarlo de manera voluntaria cuando lo consideren necesario.