Matrículas en Sierra-Amazonía: ¿hasta cuándo se podrá realizar para el año lectivo 2026-2027?

El retorno a clases involucrará a más de 1,7 millones de estudiantes

Más de 1,7 millones de estudiantes regresarán a clases desde este 1 de septiembre de 2026 en el régimen Sierra-Amazonía.

El inicio del año lectivo será progresivo, pero las familias que todavía no han completado la matrícula tendrán una nueva oportunidad en el período extraordinario.

Estas son las fechas clave del año lectivo

El Ministerio de Educación informó que las matrículas extraordinarias estarán habilitadas desde el 4 de septiembre de 2026 hasta el 28 de enero de 2027.

El trámite está dirigido a quienes no pudieron completar el proceso durante el período ordinario y estará sujeto a las condiciones y disponibilidad del sistema educativo.

Fechas importantes:

1 de septiembre de 2026: inicio de clases para Bachillerato e Inicial.

inicio de clases para Bachillerato e Inicial. 2 de septiembre: Educación General Básica Superior y Preparatoria.

Educación General Básica Superior y Preparatoria. 3 de septiembre: Educación General Básica Media y Elemental.

Educación General Básica Media y Elemental. 4 de septiembre: inicio de las matrículas extraordinarias.

inicio de las matrículas extraordinarias. 14 de septiembre: comienzan los traslados entre instituciones fiscales.

comienzan los traslados entre instituciones fiscales. 28 de enero de 2027: finaliza el período de matrículas extraordinarias.

Tanto las matrículas extraordinarias como los traslados entre instituciones fiscales son gratuitos y se realizan a través del portal web oficial del Ministerio de Educación.

Las familias deberán revisar los requisitos y condiciones establecidos para cada trámite.

Más de 1,7 millones de estudiantes vuelven a las aulas

El retorno a clases involucrará a más de 1,7 millones de estudiantes y cerca de 100 000 docentes en más de 6 000 instituciones educativas de Sierra y Amazonía.

El regreso será progresivo durante los primeros tres días de septiembre.

Para este año lectivo, el Gobierno anunció una inversión de USD 136,26 millones en recursos educativos, destinados a textos, uniformes, alimentación, transporte y equipamiento.

Además, 705 instituciones educativas han sido intervenidas o tienen trabajos en ejecución, con una inversión de USD 52,1 millones.

Seguridad en los alrededores de los colegios

Como parte del plan de retorno, 12 101 policías reforzarán la vigilancia en los alrededores de 4.744 instituciones educativas.

El despliegue contempla establecimientos de las siguientes provincias:

Pichincha

Imbabura

Tungurahua

Napo

Sucumbíos

Orellana

Zamora Chinchipe

Loja

Morona Santiago

Pastaza

Cotopaxi

Bolívar

Chimborazo

Carchi

Azuay

Cañar

En Quito, la Policía coordinará acciones con entidades municipales para reforzar los controles de movilidad, tránsito y espacio público en los sectores con mayor presencia de estudiantes y familias.

Monitoreo de emergencias y prevención

El ECU 911 también reforzará el monitoreo de los entornos educativos. Según el Gobierno, 16 933 autoridades educativas están registradas en su sistema para reportar alertas y más de 3 100 servidores realizan vigilancia mediante videovigilancia desde 16 centros operativos.

La preparación ante posibles fenómenos naturales también forma parte del plan de regreso. 264 instituciones educativas fueron intervenidas preventivamente frente a riesgos asociados a El Niño y otros eventos naturales, con una inversión superior a USD 1 millón.

Durante 2026 se han realizado 69 414 simulacros a escala nacional y están previstos otros 25 000 ejercicios.

Además, 62 instituciones recibieron kits de mitigación, con una inversión superior a USD 310.000.

Más apoyo psicológico para estudiantes

El Ministerio de Educación incorporará 1 465 profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en instituciones fiscales de Sierra y Amazonía.

La medida representa una inversión cercana a USD 6,9 millones.

Con esta incorporación, la cobertura de profesionales DECE pasará del 70% al 84%, lo que permitirá ampliar el acompañamiento emocional y las acciones de prevención de violencia para aproximadamente 659 250 estudiantes.