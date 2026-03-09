Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Ecuador

155 trámites de la ANT se habilitaron este lunes 9 de marzo; revise la lista completa

Trámites y servicios en la ANT fueron suspendidos desde el pasado 30 de enero, luego de allanamientos por el denominado caso Jaque.

La ANT retomó la atención al público este lunes 9 de marzo de 2026.

ANT

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

09 mar 2026 - 13:12

Luego de más de un mes de suspensión del servicio, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habilitó 155 trámites a escala nacional, este lunes 9 de marzo de 2026. 

Esa institución detalló que se habilitó el 80% de sus trámites y se abrió la atención al público este lunes 9 de marzo de 2026.

Trámites y servicios en la ANT fueron suspendidos luego de que el pasado 30 de enero fueron detenidos funcionarios por el denominado caso Jaque

Los principales trámites que se habilitaron son: 

  • Emisión de títulos habilitantes para transporte terrestre, tránsito y seguridad vial  
  • Emisión de certificaciones para el transporte terrestre
  • Requerimientos de baja, bloqueo y desbloqueo vehicular
  • Obtención de documentos habilitantes del transporte terrestre
  • Concesión de nuevas rutas y frecuencias de operadoras de transporte intraprovincial o interprovincial
  • Habilitación de vehículo para operadoras de transporte de carga pesada
  • Fabricación y distribución de placas
  • Atención de consultas jurídicas sobre los servicios que presta la ANT
  • Devolución de pagos indebidos o en exceso

A continuación el desgloce completo de los trámites y servicios que ya están disponibles: 

Además, 127 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), entre ellos el de Quito, ya están habilitados para interoperar con la ANT en el proceso de matriculación vehicular.

A continuación el detalle de los municipios habilitados para la matriculación: 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reanudó la Revisión Técnica Vehicular, el miércoles 4 de marzo de 2026, para las placas terminadas en 1 y 2. Se atiende con horario extendido de lunes a sábado de 07:00 a 18:00.

