155 trámites de la ANT se habilitaron este lunes 9 de marzo; revise la lista completa
Trámites y servicios en la ANT fueron suspendidos desde el pasado 30 de enero, luego de allanamientos por el denominado caso Jaque.
La ANT retomó la atención al público este lunes 9 de marzo de 2026.
09 mar 2026 - 13:12
Luego de más de un mes de suspensión del servicio, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habilitó 155 trámites a escala nacional, este lunes 9 de marzo de 2026.
Esa institución detalló que se habilitó el 80% de sus trámites y se abrió la atención al público este lunes 9 de marzo de 2026.
Trámites y servicios en la ANT fueron suspendidos luego de que el pasado 30 de enero fueron detenidos funcionarios por el denominado caso Jaque.
Los principales trámites que se habilitaron son:
- Emisión de títulos habilitantes para transporte terrestre, tránsito y seguridad vial
- Emisión de certificaciones para el transporte terrestre
- Requerimientos de baja, bloqueo y desbloqueo vehicular
- Obtención de documentos habilitantes del transporte terrestre
- Concesión de nuevas rutas y frecuencias de operadoras de transporte intraprovincial o interprovincial
- Habilitación de vehículo para operadoras de transporte de carga pesada
- Fabricación y distribución de placas
- Atención de consultas jurídicas sobre los servicios que presta la ANT
- Devolución de pagos indebidos o en exceso
A continuación el desgloce completo de los trámites y servicios que ya están disponibles:
Además, 127 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), entre ellos el de Quito, ya están habilitados para interoperar con la ANT en el proceso de matriculación vehicular.
A continuación el detalle de los municipios habilitados para la matriculación:
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reanudó la Revisión Técnica Vehicular, el miércoles 4 de marzo de 2026, para las placas terminadas en 1 y 2. Se atiende con horario extendido de lunes a sábado de 07:00 a 18:00.
