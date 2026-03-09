155 trámites de la ANT se habilitaron este lunes 9 de marzo; revise la lista completa

La ANT retomó la atención al público este lunes 9 de marzo de 2026.

Luego de más de un mes de suspensión del servicio, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habilitó 155 trámites a escala nacional, este lunes 9 de marzo de 2026.

Esa institución detalló que se habilitó el 80% de sus trámites y se abrió la atención al público este lunes 9 de marzo de 2026.

Trámites y servicios en la ANT fueron suspendidos luego de que el pasado 30 de enero fueron detenidos funcionarios por el denominado caso Jaque.

Los principales trámites que se habilitaron son:

Emisión de títulos habilitantes para transporte terrestre, tránsito y seguridad vial

Emisión de certificaciones para el transporte terrestre

Requerimientos de baja, bloqueo y desbloqueo vehicular

Obtención de documentos habilitantes del transporte terrestre

Concesión de nuevas rutas y frecuencias de operadoras de transporte intraprovincial o interprovincial

Habilitación de vehículo para operadoras de transporte de carga pesada

Fabricación y distribución de placas

Atención de consultas jurídicas sobre los servicios que presta la ANT

Devolución de pagos indebidos o en exceso

A continuación el desgloce completo de los trámites y servicios que ya están disponibles:

Además, 127 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), entre ellos el de Quito, ya están habilitados para interoperar con la ANT en el proceso de matriculación vehicular.

A continuación el detalle de los municipios habilitados para la matriculación:

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reanudó la Revisión Técnica Vehicular, el miércoles 4 de marzo de 2026, para las placas terminadas en 1 y 2. Se atiende con horario extendido de lunes a sábado de 07:00 a 18:00.