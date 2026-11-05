28 ríos y esteros están desbordados en seis provincias la noche de este 5 de noviembre

Riesgos reporta 28 ríos y esteros desbordados por el temporal en seis provincias la noche de este jueves 5 de noviembre de 2026.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que un total de 28 cuerpos hídricos se han desbordado a escala nacional producto de las intensas lluvias la noche de este jueves 5 de noviembre.

La emergencia afecta principalmente a sectores de seis provincias del país, donde se mantiene un monitoreo constante para evaluar los impactos en la población e infraestructura.

Guayas encabeza los reportes

La provincia del Guayas concentra casi la mitad de los desbordamientos registrados hasta las 19:00 de este jueves 5 de noviembre.

Entre los puntos críticos se incluyen:

Daule: Desbordamiento del Estero El Cañal, Río Pula y Río Jaboncillo en la parroquia Laurel.

Desbordamiento del Estero El Cañal, Río Pula y Río Jaboncillo en la parroquia Laurel. Santa Lucía: Inundaciones causadas por el desbordamiento del Río Pula en el recinto La Judith .

Alfredo Baquerizo Moreno (Juján): Afecciones por el Río Amarillo en la vía Juján-Simón Bolívar y por el Estero Ñauza en varios recintos .

Milagro: Creciente del Río Naranjito en los recintos Venecia Central y Córdiva .

Otros cantones: Desbordamientos en Naranjal (Río Jaguas), Balzar (Estero Perinao), Naranjito (Estero El Chorrón), Pedro Carbo (Río Canaan) y Lomas de Sargentillo (Estero Loco) .

Otros cantones: Desbordamientos en Naranjal (Río Jaguas), Balzar (Estero Perinao), Naranjito (Estero El Chorrón), Pedro Carbo (Río Canaan) y Lomas de Sargentillo (Estero Loco).

Situación en Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena

La zona costera y del litoral registra múltiples emergencias por el desbordamiento de ríos de gran caudal:

Esmeraldas: Se registran emergencias en Eloy Alfaro (Río Cayapas), Rioverde (Ríos Chumundé y Meribe) y el cantón Esmeraldas (Río Esmeraldas en el recinto Nuevo Tabete y la Isla Luis Vargas Torres).

Se registran emergencias en Eloy Alfaro (Río Cayapas), Rioverde (Ríos Chumundé y Meribe) y el cantón Esmeraldas (Río Esmeraldas en el recinto Nuevo Tabete y la Isla Luis Vargas Torres). Los Ríos: Afecciones en Babahoyo por el desbordamiento del Río Caracol (sector Unidad Educativa Caracol), así como en Ventanas por las crecientes del Río Oncebi, Estero Bobo y Río Las Trancas .

Santa Elena: Crecientes y desbordamientos en la parroquia Colonche, afectado a la comuna La Ponga (Río California), Salanguillo (Río Salanguillo), Ceibitos y San Marcos (Río Javita) .

Afecciones en Manabí y El Oro

Manabí: Se reporta el desbordamiento de los ríos Casas Viejas y La Vaca en varios sectores de la parroquia Pedro Pablo Gómez, en el cantón Jipijapa.

Se reporta el desbordamiento de los ríos Casas Viejas y La Vaca en varios sectores de la parroquia Pedro Pablo Gómez, en el cantón Jipijapa. El Oro: En el cantón Chilla se registran problemas por el creciente del Río Chilola .

Las autoridades de Riesgos recalcaron que los equipos técnicos continúen en territorio coordinando acciones de contingencia y asistencia humanitaria con las autoridades locales.