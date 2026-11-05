Buscan a Ricardo Vinicio Macas Castillo, desaparecido en el centro de Loja

Ricardo Macas desapareció el pasado martes 3 de noviembre de 2026 en el centro de Loja, según informó este 5 de noviembre de 2026.

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior activaron la alerta de búsqueda para dar con el paradero de Ricardo Vinicio Macas Castillo, reportado como desaparecido en la urbe lojana.

Las autoridades solicitaron el apoyo inmediato de la ciudadanía para recopilar información verídica que permita dar con su localización exacta.

Lugar y fecha de la última ubicación

De acuerdo con la información difundida en el afiche oficial de búsqueda, el ciudadano fue visto por última vez el martes 3 de noviembre de 2026.

La última ubicación registrada corresponde al centro de Loja, específicamente en la intersección de las calles 18 de Noviembre, entre Imbabura y Quito.

¿Cómo aportar con información?

Las autoridades recuerdan que cualquier dato sobre la ubicación o el estado de Ricardo Vinicio Macas Castillo puede ser reportado de forma reservada.

La ciudadanía puede comunicarse a la línea gratuita 1800 DELITO (335486) del Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, bajo absoluta confidencialidad.

Asimismo, las alertas o datos urgentes pueden ser canalizados a través del servicio de emergencias ECU 9-1-1.