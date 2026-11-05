Lluvias fuertes en Pichincha, Loja y Santo Domingo este viernes 6 de noviembre

Las intesnas lluvias continuarán en distintas provincias de Ecuador este viernes 6 de noviembre del 2026.

Las lluvias continuarán en Ecuador este viernes 6 de noviembre de 2026. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las precipitaciones más intensas se concentrarán en sectores de Pichincha, Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El pronóstico corresponde al período comprendido entre las 07:00 y las 19:00. En varias provincias, las lluvias se registrarán en horas de la tarde.

En Pichincha, el Inamhi prevé lluvias fuertes en Mejía y San Miguel de los Bancos. Mientras tanto, en Quito, Rumiñahui, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito se esperan precipitaciones normales o moderadas.

En la Sierra sur, los cantones Celica, Pindal, Puyango y Zapotillo, en Loja, también registrarán lluvias fuertes. En Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura se pronostican lluvias moderadas y lloviznas.

¿Dónde lloverá en la Costa y Amazonía?

En la Costa, Santo Domingo tendrá lluvias fuertes hacia el final de la tarde. También se esperan precipitaciones normales o moderadas en sectores de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro.

En Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón se pronostican lloviznas, principalmente durante la mañana. En Santa Elena también se esperan lloviznas en toda la provincia.

Para Galápagos, donde las lluvias de finales de octubre provocaron inundaciones, el Inamhi prevé lloviznas hacia el final de la tarde.

Mientras tanto, en la Amazonía se esperan lluvias normales o moderadas en sectores de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos. En Zamora Chinchipe se pronostican lloviznas.

Ante las precipitaciones, se recomienda conducir con precaución, evitar cruzar vías inundadas y mantenerse informado sobre posibles afectaciones en las carreteras.