Abierta la circulación vehicular en el kilómetro 123 de la vía Cuenca – Girón – Pasaje

La circulación vehicular se habilitó por el kilómetro 123 de la vía Cuenca–Girón–Pasaje este viernes 24 de octubre del 2025. El paso se habilitó luego de que se terminara la instalación de un puente Bailey sobre el río Mollopongo, informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

El Ministerio detalló que una vez que ha sido colocada la infraestructura provisional, los estudios técnicos para la construcción de un nuevo puente definitivo avanzan, mientras que la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) mantendrá el control del tránsito en la zona.

El Ministerio en su reporte detalló que para la estructura metálica, de 30 metros de largo y 3,4 de ancho, se levantó en siete días de trabajo y funciona como una solución temporal para recuperar la conectividad entre las provincias de Azuay y El Oro, interrumpida tras la explosión que destruyó el puente el 15 de octubre.

Según los reportes policiales, el estallido fue provocado con cilindros de gas colocados en el lugar, lo que dejó un conductor herido, cuatro buses afectados y graves daños estructurales.

La Fiscalía investiga el caso como un acto de terrorismo sucedido horas después de que explotara un coche bomba en plena zona comercial de Guayaquil.